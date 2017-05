Haagse helden redden magere katten van vies balkon

De politie van bureau Laak in Den Haag heeft deze week weer een heldendaad verricht: de mannen in het blauw wisten twee katten van een vies balkon te redden. De katten zouden al ruim twee weken op het desbetreffende balkon zitten, zonder dat er een eigenaar bij gezien was. Het vermoeden bestond dat het huis bij het balkon ook niet meer bewoond werd.

De agenten hebben het balkon beklommen en vonden daar twee hele magere en bange katten. Samen met mensen van de dierenambulance wisten de agenten de beestjes te vangen en naar de dierenarts te brengen.

De dierenpolitie doet nog onderzoek naar de eigenaar van de dieren.