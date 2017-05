'Engel van Manchester' nam 50 kinderen onder hoede

Ze wordt de engel van Manchester genoemd. De Britse Paula Robinson (48) nam maandagavond na de aanslag bij het concert van Ariana Grande tientallen meisjes onder haar hoede.

Robinson was maandagavond met haar man op het treinstation naast de arena, toen de aanslag gepleegd werd. Ze voelde de kracht van de explosie op afstand en zag een paar seconden later tientallen meisjes in paniek weg rennen bij de arena. „We zijn ook direct weg gerend. Ik heb tegen de tieners gezegd dat ze met me mee moesten rennen.” Robinson nam een groep van zo'n vijftig meisjes mee naar een nabijgelegen hotel. Eenmaal daar zette ze een berichtje op Facebook met haar telefoonnummer erbij, zodat bezorgde ouders haar konden bellen.

Ze schreef: „We hebben hier zo'n 50 kinderen bij ons, die wachten om opgehaald te worden. Ze zijn veilig en we zullen voor ze zorgen.” Ze riep op om het bericht zoveel mogelijk te delen. Sindsdien wordt de vrouw platgebeld door bezorgde ouders die op zoek zijn naar hun kind.

Goede daad

„Ouders renden wanhopig rond op zoek naar hun kinderen”, vertelt Robinson aan Reuters. „In Holiday Inn werden ook heel veel kinderen opgevangen.” Robinson nam de kinderen mee naar een ander hotel. Dinsdagmorgen liet ze de pers weten niet meer bij de kinderen te zijn en raadt ze ouders aan het algemene noodnummer te bellen.

Op sociale media wordt Robinson geprezen om haar goede daad van vannacht.

