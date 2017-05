Domme boef breekt in bij weggeefwinkel

Een inbreker is er in Zeist in geslaagd een winkel binnen te komen. De man had echter ook op legale wijze aan spullen in de winkel kunnen komen; het betrof namelijk een weggeefwinkel. Dat meldt het AD.

De inbreker had zich flink ingespannen om de winkel in te komen. Zo is er een gat in het raam gemaakt en bleken bijna alle deuren te zijn opengebroken. Bovendien was er van alles overhoop gegooid. Dat was niet bepaald nodig geweest, omdat de inbreker de spullen zo mee had gekregen als hij gewoon binnen was komen lopen.

Niets

De Weggeefwinkel Zeist aan de Laan van Vollenhove geeft van alles gratis weg. Contant geld valt er in de winkel dan ook sowieso niet te halen.

Wellicht kreeg de inbreker ook door dat er niet bepaald waardevolle spullen in de winkel lagen. Er is namelijk niets meegenomen.