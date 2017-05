Dani (8) kan na 51 oogoperaties weer zien

Een groot medisch wonder: na 51 operaties, ontelbare verkeerde diagnoses en honderden ziekenhuisbezoeken kan Dani van Seumeren (8) uit Almere weer zien. Operatie nummer 51 - in een oogkliniek in Saoedi-Arabië - is een succes.

En dat terwijl de artsen Dani slechts een jaar geleden nog vertelden dat zij niets meer voor hem konden betekenen en dat hij volledig blind zou worden. Toch kan Dani na zijn laatste operatie weer voor een aantal procent zien. „Voorlopig lijkt alles stabiel”, vertelt vader Mike vanuit Ibiza aan het Algemeen Dagblad. Het gezin is daar nu op vakantie om de succesvolle operatie van hun zoon te vieren, maar ook om alle ziekenhuisellende van de afgelopen zes jaar te verwerken.

Al op 2-jarige leeftijd wordt er bij de jonge Dani een oogziekte geconstateerd. Na tal van verkeerde diagnoses en behandelingen die niet aanslaan, weten Amerikaanse artsen het gezin te vertellen dat de dan 4-jarige Dani een erfelijke oogziekte heeft die zijn netvlies ernstig heeft beschadigd. Het netvlies kan zich, door een onbekende oorzaak, niet hechten en laat los. Het jongetje is op dat moment volledig blind aan zijn linkeroog.

Met de handen in het haar

Alsof dat nog niet erg genoeg is, gaat vervolgens ook zijn rechteroog hard achteruit. „We zaten met onze handen in het haar”, vertelt vader Mike. Uiteindelijk vinden ze via het ziekenhuis een oogarts in Saoedi-Arabië die hun zoontje denkt te kunnen helpen.

Hoewel het niet makkelijk is om in aanmerking te komen voor een behandeling, weet de familie Van Seumeren het - mede dankzij een oproep op Facebook - toch voor elkaar te krijgen om Dani naar de kliniek in Saoedi-Arabië te krijgen. „Het was nu of nooit. Dani zag al een aantal weken alleen nog maar lichte of donkere vlekken, en zou binnen een halfjaar volledig blind zijn.”

Dankzij de vele onderzoeken en de daarop volgende operatie in de King Khalid oogkliniek kan Dani nu voor 4 procent zien met zijn rechteroog. „Dat lijkt ontzettend weinig, maar dat is het voor ons niet. We hebben zoveel tegenslagen gehad en dit is eindelijk een lichtpuntje. Zoveel operaties mislukten. We gingen kapot van binnen. Nu is de conditie van het oog stabiel en hebben we goede hoop dat er over een aantal jaar nieuwe medische ontwikkelingen zijn.”

Weer kind

De operatie heeft ervoor gezorgd dat Dani weer kind kan zijn. Hij kan weer spelen met vriendjes en kan zijn grootste passie weer uitoefenen: voetbal. Ondanks alle ellende blijft Dani altijd vrolijk, vindt Mike. „Hij is altijd optimistisch geweest. Hij zegt duizend woorden in een minuut en is intelligent. Wij zijn ontzettend trots op hem.”