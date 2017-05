Agenten helpen met 'inbraak'

Agenten George en Sander van de politie Haringvliet hebben in de nacht van maandag op dinsdag een merkwaardige klus moeten klaren. Als de late dienst er om 01:45 uur bijna op zit, roept de meldkamer ze nog een laatste keer op: "Op de .....straat wordt er mogelijk ingebroken. De bewoners zijn met vakantie en de buren horen al 45 minuten breekgeluiden", schrijft de agent op Facebook.

George en zijn collega Sander vragen zich af waarom de buren pas na drie kwartier de hulp inschakelen van de politie, maar ze gaan er met spoed heen. Aangekomen bij de desbetreffende woning zien ze licht branden in de gang en op de eerste verdieping. De buurvrouw steekt haar hoofd uit het raam van de woning ernaast en fluistert ,,Het moeten dieven zijn, want die mensen zitten nog in Spanje."

'Inbreker' komt naar beneden met traplift

Op dat moment horen ze breekgeluiden. En terwijl George tussen de tuinkabouters en de Griekse beelden staat, ontdekt hij dat er ook op de benedenverdieping licht brandt. Zijn collega Sander roept dat hij iemand ziet, en hij ziet een schaduw die met een traplift naar beneden komt. ,,Nou zijn inbrekers vaak een bijzonder slag mensen, maar dat ze met een traplift naar beneden komen als de politie rond het huis staat is wel heel bijzonder," schrijft George. De 'inbreker' stapt van zijn zitje af en opent de deur.

,,Oh hallo, jongens. Waarom staan jullie hier voor de deur? Kan ik jullie helpen?", vraagt een vrouw van in de 60. Boven horen ze nog steeds breekgeluiden. De agenten leggen uit waarom ze ter plekke zijn en moeten verschrikkelijk lachen als ze vervolgens horen hoe het zit.

Sleutel slaapkamer kwijt

,,We zijn vannacht teruggekomen van vakantie. Om het inbrekers moeilijk te maken, sluiten we ook altijd de deuren in de woning af. Alleen ben ik nu de sleutel van mijn slaapkamer kwijt. Mijn man probeert nu boven alsnog de slaapkamerdeur open te maken, want we willen slapen," zegt de vrouw. De vrouw komt geloofwaardig over, maar toch willen de agenten alles nog even controleren. Eenmaal boven zien ze dat meneer met een rood hoofd druk in de weer is met gereedschap.

De meneer kan wel wat hulp gebruiken bij zijn inbraakpoging en de agenten besluiten hem te helpen. ,,We hebben geholpen om de deur er uit te halen. Maar de bewoners zullen er wel zelf een nieuwe deur in moeten laten zetten," zegt agent George tegen Metro.