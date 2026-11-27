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Het leukste aan geven is toch een blije ontvanger: met dit cadeau is dat sowieso het geval!

Tijdens de feestdagen is het natuurlijk leuk om de mensen waar je om geeft te verrassen met iets waar ze écht blij van worden. Je collega die altijd voor je klaarstaat, je oom met wie je graag uit eten gaat of die vriend die steeds een nieuwe hobby ontdekt. Met de VVV Cadeaukaart geef je ze de vrijheid om zelf iets te kiezen dat bij hen past.

Je broer is net verhuisd en is druk bezig om van zijn nieuwe huis een thuis te maken. De muren kunnen nog wel een likje verf gebruiken, er moet nog wat leuks aan de muur en eigenlijk ontbreekt er ook nog een mooie lamp boven de eettafel. Maar ja, wat is zijn smaak? Met een VVV Cadeaukaart kan hij zelf bij Praxis uitzoeken wat hij nodig heeft en mooi vindt. En hoe leuk is het om in zijn nieuwe huis iets te zien staan of hangen wat hij heeft uitgekozen van jóuw cadeaukaart?

En wat denk je van die collega die altijd zo attent is om ieder jaar voor jou een kerstcadeautje te kopen? Dit jaar wil jij toch ook een keer met iets leuks aankomen. Met een VVV Cadeaukaart kiest die lieve collega zelf een ontspannen dagje sauna of een gezellig etentje. Altijd een succes!

Gevers zijn gelukkiger

Elizabeth Dunn van de University of British Columbia wist het al in 2008. Zij deed onderzoek door deelnemers 5 of 20 dollar te geven die zij diezelfde dag aan zichzelf of aan een ander uit mochten geven. De gevers bleken aan het einde van de dag duidelijk gelukkiger met hun keuze. Cadeaus zijn dus niet alleen leuk voor de ontvanger, maar geven juist ook de gever een geluksgevoel. En wat is er nu beter dan iemand keuzevrijheid schenken?

Helemaal leuk is het dat je een VVV Eigen Ontwerp Cadeaukaart extra persoonlijk kunt maken met een eigen ontwerp. Bijvoorbeeld een foto van jullie samen.

Kies deze feestdagen voor de VVV Cadeaukaart

Het mooie van keuzevrijheid dankzij de VVV Cadeaukaart is dat je iemand niet een richting op hoeft te duwen. Traint je buurman voor een marathon of Hyrox? Met de VVV Cadeaukaart kan hij naar de Bever of Decathlon! En voor je zusje die zo graag nieuwe beautyproducten probeert, scoor je met kerst zeker met de cadeaukaart die zij zo kan inwisselen voor een lekker geurtje of make-up.

Daarnaast is er ook voor de dagjesmensen meer dan genoeg keuze. Denk aan De Efteling, een filmpje pakken bij Pathé, een dagje naar de sauna, een concert bezoeken via Ticketmaster of een diner bij veel verschillende restaurants. Het mooie: je bepaalt zelf het bedrag dat je geeft, dus het past bij vrijwel ieder budget en kan ook op kantoor meegenomen worden in het jaarlijkse dobbelspel. Wedden dat mensen er hard om strijden?

Veel keuze, dus extra voorpret

De voorpret is voor veel mensen een van de leukste aspecten van het krijgen van een cadeau. Wat zal iemand voor je gekocht hebben? Wat past er volgens hen bij je? Helaas houdt dat gevoel na het uitpakken vaak op. Met een VVV Cadeaukaart begint de voorpret daar pas, omdat er ontelbaar veel opties zijn waaruit je kunt kiezen.

Of je nu een cadeau zoekt voor pakjesavond, de kerstborrel op het werk of een verrassing onder de kerstboom, met de brede bestedingsmogelijkheden van de VVV Cadeaukaart zit er voor iedereen iets tussen. Van je gamende neef tot je wellness-collega of die ene vriendin die dol is op parfums: dankzij de keuzevrijheid geef je sowieso een cadeau dat echt bij de ontvanger past.

Je bestelt de VVV Cadeaukaart eenvoudig online of koopt hem bij een verkooppunt bij jou in de buurt. Zo geef je iets om naar uit te kijken én de vrijheid om zelf te kiezen. En een cadeau dat echt bij iemand past, is altijd een geslaagd cadeau.





In samenwerking met VVV Cadeaukaart

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