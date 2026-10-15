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Rust, ruimte en heel veel sneeuw in het hart van Osttirol

Wie droomt van knisperende sneeuw zonder de hectiek van overvolle pistes, vindt deze winter rust in het Oostenrijkse Osttirol. Tussen de Großglockner en de Dolomieten ligt een bestemming waar ruimte, sfeer en authentieke tradities de standaard zijn.

Soms zit de grootsheid van een plek hem niet in omvang, maar in diepgang. In deze Oostenrijkse regio ten zuiden van de Alpenhoofdkam is geen sprake van massatoerisme. Hier kom je om op te laden in de natuur.

Of je nu kiest voor smalle langlaufsporen of brede skipistes, de rust staat centraal. Meer dan 400 kilometer aan langlaufloipes ligt klaar voor liefhebbers van klassieke stijl en skating. Het biatloncentrum van Obertilliach trekt zowel topsporters als beginners aan.

Skipret voor het hele gezin

Ook wandelaars komen aan hun trekken; in het nieuwe winterwandeldorp Prägraten am Großvenediger vind je schitterende routes.

Familieskigebieden zoals het Skizentrum Hochpustertal, Golzentipp Obertilliach en Zettersfeld zijn gecertificeerd en volledig ingericht op gezinnen. Kinderen tot en met zes jaar skiën hier gratis onder begeleiding.

Legendarische poedersneeuw

Voor skitoerders biedt Osttirol veel skitochten en hooggelegen terrein. De regio telt maar liefst 266 drieduizenders en beschikt over meer dan 165 geregistreerde skitochten in alle moeilijkheidsgraden. Freeriders vinden er ideale omstandigheden met poederafdalingen in het Großglockner Resort Kals-Matrei.

In het Skizentrum Defereggental wacht de legendarische Champagne Powder – sneeuw met een lichte en veerkrachtige structuur, waarvan veel mensen denken dat je die alleen in Noord-Amerika kunt vinden. Gemiddeld beschikt iedere skiër hier over 10.000 vierkante meter piste. Met de regio-skipas (vanaf anderhalve dag) reis je bovendien gratis met alle skibussen.

Opvallende vernieuwingen voor een comfortabele wintersport

De regio blijft vernieuwen om wintersporters altijd zoveel mogelijk comfort te bieden. In het Großglockner Resort Kals-Matrei wordt momenteel hard gewerkt aan een gloednieuwe dalafdaling naar Matrei. Hierdoor ontstaat een directe verbinding met het dalstation, waardoor je niet meer met de skibusshuttle hoeft.In het Skizentrum St. Jakob im Defereggental vind je een andere grote innovatie. De nieuwe 6-persoons stoeltjeslift Leppleskofel brengt wintersporters naar een hoogte van 2.683 meter. Dankzij de verwarmde premiumstoelen en weerkappen reis je comfortabel naar de hoogste liftinstallatie van de hele regio.

Proeven van traditie

Gastronomie en gezelligheid, dat is dat typische Oostenrijkse Lebensgefühl. Als je actief bent in de gezonde buitenlucht, krijg je vanzelf trek in eerlijke en voedzame gerechten. Ook daarvoor ben je hier op de juiste plek: bestel eens een traditioneel Oostenrijks gerecht in een sfeervolle berghut. Sla tijdens je vakantie vooral de Schlipfkrapfen niet over: deze halvemaanvormige deegkussentjes gevuld met aardappelen en lokale kruiden zijn het ideale comfortfood.

Naast de traditionele Alpenkeuken staat de regio bekend om haar culinaire kwaliteit. Maar liefst twaalf restaurants werden door Gault&Millau 2026 onderscheiden met koksmutsen. De basis van deze creatieve gerechten bestaat steevast uit verse, seizoensgebonden producten die rechtstreeks van de lokale boeren komen. Foodies kunnen hier hun hart dus ophalen.

Sfeer en mystiek

Als je van gezelligheid en historie houdt, is er deze winter genoeg te beleven. De eeuwenoude traditie van de Rauhnächte geeft Osttirol tussen Kerstmis en Driekoningen een magische sfeer. Tijdens deze nachten houden de locals oude gebruiken met veel toewijding in ere. Kenmerkend is het verbranden van kruiden, om de gebouwen en het vee ritueel te reinigen en te beschermen tegen kwaad en onheil.

In het charmante dorp Obertilliach neemt de laatste nachtwaker van Oostenrijk je mee terug in de tijd. Hij trekt wekelijks met zijn lantaarn, hellebaard en traditionele mantel door de straten.

Sprookjesachtig winterdorp

Tijdens de advent vermengt de geur van warme glühwein en regionale specialiteiten zich met de frisse berglucht. Op het hoofdplein van Lienz ontstaat ieder jaar een sfeervol winterdorp. Het stadhuis verandert hierbij in een reusachtige adventskalender, wat een bijzonder gezicht is.

Ook de kleinere kerstmarkten in de omliggende bergdorpen zijn een bezoek waard. In het Villgratental wordt bijvoorbeeld het Christkind gewekt, terwijl je tijdens de Bergweihnacht in Kartitsch kennismaakt met traditionele ambachten en glasblazers.

Wie verlangt naar kleinschaligheid, overweldigende bergnatuur en authentieke gastvrijheid, vindt in Osttirol precies de winterzekerheid die een vakantie onvergetelijk maakt. Het is de ideale plek om het drukke dagelijkse leven deze winter even helemaal achter je te laten.