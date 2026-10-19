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In het Zillertal geniet je van een onvergetelijke wintersportvakantie zoals die is bedoeld

Natuurlijk wil je tijdens het wintersporten geweldige afdalingen maken, maar vergeet vooral niet waar vakantie voor is bedoeld. Even je hoofd vrijmaken, ontspanning, lekker eten en bijzondere ervaringen opdoen. Het authentieke Oostenrijkse Zillertal heeft dat allemaal te bieden.

Met vier skigebieden, 113 kilometer langlaufloipes, 460 kilometer winterwandelroutes, 15 rodelbanen, een gletsjer die het langste skiseizoen van Oostenrijk biedt en een verrassend veelzijdig aanbod is het Zillertal geen bestemming als vele andere. Hier vind je het échte Oostenrijkse leven en is geen dag hetzelfde. Gastvrijheid, een relaxte sfeer, moderne infrastructuur en authentieke bergdorpen gaan hier hand in hand. Meer dan 80 procent van de Zillertaler-pistes ligt op meer dan 1.700 meter hoogte. De regio hoort daarmee tot de sneeuwzekerste skigebieden van Oostenrijk en biedt perfect sneeuwplezier tot in de lente.

Eindeloos veel mogelijkheden

Het Zillertal behoort tot de grootste wintersportregio’s van Oostenrijk. Met de Zillertaler Superskipass krijg je toegang tot maar liefst 546 kilometer aan pistes in de vier verschillende skigebieden, 180 liften én de Hintertuxer Gletsjer. Dat betekent iedere dag verse afdalingen, spectaculaire panorama’s en nieuwe uitdagingen.

Beginners vinden hun weg op brede, overzichtelijke pistes, terwijl ervaren wintersporters hun hart kunnen ophalen op uitdagende afdalingen zoals de beroemde Harakiri in Mayrhofen, met een hellingsgraad van maar liefst 78(!) procent. Freeriders ontdekken de diepe poedersneeuw van Hochfügen en snowboarders leven zich uit in de verschillende snow- en funparks.

Oostenrijkse levensgevoel

Wie eenmaal in Oostenrijk is geweest zal zeker herkennen weet dat het Oostenrijkse levensgevoel een blijvende indruk achterlaat. Dit land behelst zoveel natuurlijke schoonheid. Hier beleef je ervaringen die verrassen, raken en voor altijd bijblijven.

Het is daarnaast de veelzijdigheid die het Zillertal zo bijzonder maakt. Wie een dagje iets anders wil doen dan de traditionele wintersporten, hoeft zich geen moment te vervelen. Maak een winterwandeling door besneeuwde berglandschappen, race van een van de lange rodelbanen of stap diep onder de Hintertuxer Gletsjer de indrukwekkende Natur Eis Palast binnen. Hier wandel je tussen bevroren meren, ijskristallen en eeuwenoude ijsformaties. Een visueel spektakel!

Ook de Spannagelgrot, de enige marmergrot van Centraal-Europa, laat een heel andere kant van de Alpen zien. En wie even helemaal tot rust wil komen, kan genieten van een welverdiend wellnessmoment.

Winterpret voor het hele gezin

Het Zillertal is populair onder fanatieke wintersporters, maar ook bij gezinnen. Kinderen leren skiën bij een van de vele skischolen, terwijl ouders genieten van de ontspannen sfeer op de berg. Daarnaast zijn er dus volop activiteiten buiten de piste, ook als het weer een dagje iets minder is. Zoals de AlbertAdler PlayWorld van Ravensburger, indoor speelparken als KABOOM Kaltenbach en BrauKunstHaus in Zell am Ziller.

Ook het Snowbombing Festival in april, een van de bekendste muziek- en wintersportfestivals van Europa, is zeker een aanrader. Hier komen internationale artiesten, wintersport en bergbeleving samen.

Culinair genieten

Na een actieve dag in de sneeuw is het tijd om te proeven van de Oostenrijkse keuken. Tachtig zogeheten Genusshütten in de skigebieden zorgen voor culinaire hoogtepunten. Hier worden traditionele gerechten gecombineerd met moderne gastronomie. Culinair genieten kan met een uitgebreide lunch op een zonnig terras, maar ook met een sfeervol diner met uitzicht op besneeuwde bergtoppen. Het Zillertal is door zijn verscheidenheid net zo leuk voor de fanatieke skiërs, langlaufers en snowboarders als voor kinderen en families die graag ook een keer iets anders willen ondernemen.

Soms zijn het juist de kleine momenten die het verschil maken. Zoals vroeg in de ochtend als je tijdens Good Morning Skiing als eerste de perfect geprepareerde piste afdaalt. Of wanneer de zon langzaam achter de bergen verdwijnt en het beroemde ‘blauwe uur’ het dal in een magisch winterlandschap verandert. De pistes worden rustiger, de kleuren van de bergen zachter en de stilte indrukwekkender. Deze korte overgang tussen dag en nacht behoort tot de mooiste wintermomenten van het dal.

Ideale combinatie

Of je nu komt voor sportieve uitdagingen, quality time met het gezin of gewoon wil genieten van de winter in de bergen, je bent in het Zillertal aan het juiste adres. Dankzij de combinatie van sneeuwzekerheid, vier skigebieden, een gletsjer die het langste skiseizoen van Oostenrijk biedt, uitstekende gastronomie, festivals en talloze activiteiten naast de piste is het een bestemming waar iedere wintersporter zijn eigen ideale vakantie samenstelt.

Wie eenmaal heeft ontdekt hoeveel er te beleven valt, begrijpt waarom het Zillertal fans heeft die er ieder jaar terugkomen.

In samenwerking met Visit Austria