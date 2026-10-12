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In dit ‘geheim’ vol sneeuw moet je zijn voor een relaxte wintersportvakantie

Steeds meer wintersporters verruilen tegenwoordig de drukkere skioorden voor bestemmingen met veel rust, ruimte en natuur. Het Pitztal, een goed bewaard geheim van Oostenrijk, past perfect in dat plaatje. Hier tref je geen massatoerisme aan, maar een authentieke wintersportbestemming waar gastvrijheid en veelzijdigheid de hoofdrollen spelen.

Nu winters steeds grilliger worden, is de kans dat er een mooi pak sneeuw ligt voor veel wintersporters belangrijker dan ooit. En laat dat nou net een specialiteit zijn van het Pitztal. In het zijdal van Tirol ligt maar liefst negentig procent van de pistes boven de 2.000 meter en op de Pitztaler Gletscher ski je tot een hoogte van 3.440 meter. Dankzij de combinatie van de gletsjer en de natuurlijke sneeuw loopt het skiseizoen van september tot en met mei.

Drie verschillende ervaringen voor wintersporters

Het Pitztal is niet zo heel erg bekend, maar wel ontzettend bemind. Het bestaat uit drie skigebieden die elkaar uitstekend aanvullen. Hochzeiger is dé bestemming voor gezinnen en recreatieve wintersporters. Hier vind je de brede, zonnige pistes, overzichtelijke afdalingen en ontspannen sfeer die het gebied toegankelijk maken voor jong en oud. Beginners volgen eenvoudig de groene route dankzij speciale markeringen en gevorderden kunnen zich uitleven in het snowpark of op de zes kilometer lange verlichte rodelbaan.

Voor sportieve skiërs vormen de Pitztaler Gletscher en Rifflsee juist het hoogtepunt. Hier liggen brede pistes van natuurlijke sneeuw, uitdagende freerideroutes en indrukwekkende panorama’s. Dankzij de hoge ligging blijven de omstandigheden het hele seizoen uitstekend.

Wie meerdere dagen blijft, profiteert van een skipas waarmee alle drie de skigebieden toegankelijk zijn. Daardoor ontdek je eenvoudig de verschillende gezichten van het dal.

Een absolute blikvanger is Café 3.440, het hoogste koffiehuis van Oostenrijk. Ideaal voor een Tirols ontbijt en huisgemaakte taarten onder het genot van een panoramisch uitzicht over de Wildspitze en de omliggende Alpen. Op heldere dagen reikt het uitzicht zelfs meer dan 150 kilometer ver.

Meer dan alleen skiën

Hoewel skiën de grootste trekpleister blijft, heeft het Pitztal veel meer te bieden. Winterwandelaars kunnen terecht op de Sechszeiger Panorama Walk, waar een route met indrukwekkende uitzichten door het besneeuwde berglandschap slingert.

Langlaufers kunnen hun hart ophalen op de trainingsloipe in Mandarfen, waar dankzij slim opgeslagen sneeuw al vanaf half oktober kan worden gelanglauft. Daarmee behoort het Pitztal tot de bestemmingen waar het langlaufseizoen het eerste begint.

Wie op zoek is naar avontuur, ontdekt een heel andere kant van de winter tijdens het ijsklimmen in de Taschachschlucht. Meer dan zestig bevroren watervallen en ijswanden maken dit tot een van de bekendste en spectaculairste ijsklimgebieden van de Alpen. Dankzij speciaal aangelegde routes kunnen ook beginners onder begeleiding kennismaken met deze spectaculaire sport.

Meer dan alleen skiën

Hoewel skiën de grootste trekpleister blijft, heeft het Pitztal veel meer te bieden. Winterwandelaars kunnen terecht op de Sechszeiger Panorama Walk, waar een route met indrukwekkende uitzichten door het besneeuwde berglandschap slingert.

Langlaufers kunnen hun hart ophalen op de trainingsloipe in Mandarfen, waar dankzij slim opgeslagen sneeuw al vanaf half oktober kan worden gelanglauft. Daarmee behoort het Pitztal tot de bestemmingen waar het langlaufseizoen het eerste begint.

Wie op zoek is naar avontuur, ontdekt een heel andere kant van de winter tijdens het ijsklimmen in de Taschachschlucht. Meer dan zestig bevroren watervallen en ijswanden maken dit tot een van de bekendste en spectaculairste ijsklimgebieden van de Alpen. Dankzij speciaal aangelegde routes kunnen ook beginners onder begeleiding kennismaken met deze spectaculaire sport.

Authentieke gastvrijheid en levensgevoel

Wie eenmaal in Oostenrijk is geweest weet dat het Oostenrijkse levensgevoel een blijvende indruk achterlaat. Het land biedt zoveel mooie momenten, maar er is meer dan dat. Hier beleef je ervaringen die verrassen, raken en voor altijd bijblijven.

En waar veel wintersportplaatsen steeds groter worden, heeft het Pitztal zijn eigen karakter weten te behouden. Ongeveer negentig procent van de accommodaties wordt nog altijd gerund door lokale families. Daardoor draait een verblijf hier niet alleen om een comfortabel hotel of appartement, maar ook om persoonlijke aandacht en tips van mensen die het dal als geen ander kennen.

Die gastvrijheid proef je terug in de berghutten. Op plekken als de Tanzalm, Hochzeiger Haus en Stalder Hütte staan Tiroler klassiekers als kasspatzln, schweinsbraten en kaiserschmarrn op het menu. Regionale producten en een ontspannen sfeer maken een lunch of afsluiting van de skidag minstens zo aantrekkelijk als de pistes zelf.

Een wintersport vol belevenissen

Ook buiten de wintersport om is er volop leven in het Pitztal. Tijdens het Pitztal Testival kunnen bezoekers als een van de eersten het nieuwste skimateriaal uitproberen. In december vormt Hochzeiger het decor voor een openluchtconcert van Sportfreunde Stiller op 2000 meter hoogte en tijdens de Bergadvent verandert het dal in een sfeervol winterdecor vol tradities.

In het voorjaar volgen de Pitz Spring Weeks, waarin sport, gastronomie en muziek samenkomen. Denk dan aan trailruns en langlaufevenementen tot wijnproeverijen op ruim drie kilometer hoogte.

Begin volgend jaar vindt ook nog eens de Fasnacht in Arzl & Wald plaats. Deze eeuwenoude traditie is eens in de vier jaar, dus wie aankomend jaar naar Pitztal gaat valt met zijn neus in de boter. Het is een evenement vol houten maskers, traditionele kostuums, grote bellen dat draait om de symbolische strijd tussen winter en lente. De data voor dit spektakel zijn 31 januari (Arzler Singeslerlaufen) en 7 februari (Walder Fasnacht).

Juist de combinatie van rust, sneeuwzekerheid en ativiteiten maakt het Pitztal bijzonder. Je vindt er perfect geprepareerde pistes, moderne liften en uitdagende winteractiviteiten, zonder de drukte die veel bekende wintersportgebieden kenmerkt.

Skipass Inclusive Weeks

Tijdens de Skipass Inclusive Weeks profiteren skiliefhebbers van aantrekkelijke aanbiedingen met overnachting, inclusief gratis skipas. Deze zijn uitsluitend verkrijgbaar bij geselecteerde partneraccommodaties bij een verblijf van minimaal vier nachten. Aan het begin van het seizoen is het arrangement van 04-12 tot 20-12-2026 beschikbaar bij de Hochzeiger. In het voorjaar zijn de actieweken op de Pitztaler Gletscher boekbaar van 12-04 tot 02.05-2027.