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Winactie: maak kans op gratis kaarten voor het Streamers Bal 2027

The Streamers komen terug! De shows van 2026 zijn nog maar net achter de rug, maar jij kunt alweer kaarten scoren voor 2027. Lezers van Metro maken kans op tickets voor het Oh So Fabulous Streamers Bal op 25 september 2027.

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Wat in 2021 begon als een eenmalig initiatief vanuit een leeg Koninklijk Theater Carré om Nederlanders muziek en gezelligheid te brengen tijdens de lockdowns, groeide uit tot een nationaal fenomeen. De grootste band van Nederland verhuisde van online livestreams via concerten in De Kuip, het GelreDome en het Olympisch Stadion naar uitverkochte reeksen in het Concertgebouw (Streamers & Strijkers) en Ziggo Dome.

Van Bruno Mars tot bankzitters

En volgend jaar dus het bal op diezelfde locatie. Een fantastische groep artiesten, onder wie Guus Meeuwis, Acda en de Munnik, Roxy Dekker, Yves Berendse, Bizzey, Snelle en Hannah Mae, brengt dan de grootste en mooiste hits ten gehore.

“Van Bruno Mars tot Bankzitters, via KISS en Dolly Parton naar onze eigen Ronnie en Emma. Bij ons komt het allemaal samen op een keigezellige avond. Iedereen is welkom op ons bal!”, aldus Frank Lammers, manager van The Streamers.

Zo maak je kans op kaarten

The Streamers staan volgend jaar op vrijdagavond 24 september en op zaterdag 25 september in de middag én avond in Ziggo Dome. Het concert op zaterdagavond is intussen uitverkocht, maar jij kunt dus nog kaarten bemachtigen, want Metro mag maar liefst 3 x 2 kaarten weggeven.

Wil jij het Oh So Fabulous Streamers Bal niet missen? Vertel dan kort waarom jij er in 2027 bij moet zijn in Ziggo Dome en stuur je reactie o.v.v. The Streamers x Metro naar [email protected] Mailen kan tot en met vrijdag 25 september 2026. Mails die na die datum komen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. De winnaars krijgen via mail bericht.

Meer informatie over de shows vind je op de website van The Streamers.