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De ontknoping van het WK kijken? Regel een VPN om stress te voorkomen (nu met 83% korting)

Biljoenen mensen wereldwijd volgen de ontknoping van het WK op de voet. Maar wat als je tijdens jouw favoriete wedstrijden niet thuis bent? Of je nu aan het zwembad zit op vakantie, vanuit je hotelkamer kijkt of in eigen land simpelweg onderweg bent: door deze zaken vooraf te regelen kijk je zonder stress het WK.

Misschien ga je ervan uit dat je favoriete streamingsdienst overal ter wereld werkt. Toch is dat niet altijd het geval. Zo kan een dienst die je in ons land regelmatig gebruikt, buiten de landgrenzen ineens anders functioneren.

Het nut van VPN

Een Virtual Private Network, ook wel bekend onder de afkorting VPN, stuurt internetverkeer aan via een beveiligde server. Daardoor profiteer je van een veiligere verbinding en lijkt het voor websites en streamingsdiensten alsof je op een andere locatie bent. Zo blijf je toegang houden tot de diensten die je normaal gesproken thuis gebruikt.

Wanneer er een belangrijke wedstrijd is, wil je natuurlijk dat alles naar behoren werkt. Om teleurstelling te voorkomen, kun je daarom deze maatregel nemen:

Installeer een VPN-app op je device Log in Selecteer een serverlocatie Maak verbinding Open vervolgens de gewenste streamingsdienst en geniet!

Kijk van tevoren wel even of alles werkt. Zo voorkom je dat je net na de aftrap nog alles in moet stellen. Test dus vooraf of de app goed draait op jouw apparaat. Een goed begin is immers het halve werk. Vermijd dat je een doelpunt mist doordat je nog bezig bent met instellingen of inloggegevens.

Zo scoor je 83%! korting

Nu de WK-koorts oploopt, pakt ExpressVPN uit met een stevige aanbieding voor jou als voetbalfan die waar dan ook veilig wil streamen. Als je nu instapt, krijgt je wel 83 procent korting. Daarbovenop ontvang je ook vier bonusmaanden.

Zo, nu hoef jij alleen nog maar snacks of een koud drankje te regelen voor onderweg of op jouw hotelkamer. En dan kan jouw aandacht tijdens welke WK-wedstrijd dan ook, volledig uitgaan naar wat er op het veld gebeurt. Dat is precies zoals het hoort tijdens een spannende voetbalzomer!

Hier schaf je ExpressVPN tijdelijk aan voor 2,29 euro per maand.

Trap niet in de valstrik van openbare wifi Even snel inloggen op de wifi van een camping, luchthaven, hotel of terras? Handig, maar niet zonder risico. Zeker tijdens het WK maken veel fans onderweg gebruik van openbare netwerken om wedstrijden te streamen of hoogtepunten terug te kijken. Dat criminelen daar graag op inspelen, blijkt uit onderzoek van ExpressVPN. Zo vertrouwt 70 procent van de voetbalfans een openbaar wifi-netwerk direct als de naam verwijst naar een stadion, evenement of bekende locatie. Daar maken oplichters handig gebruik van. Ze zetten nepnetwerken op met namen als NS_Trein_Gratis of World_Cup_2026. Wie verbinding maakt, kan ongemerkt persoonlijke gegevens prijsgeven, van wachtwoorden tot bankinformatie. Een VPN biedt extra bescherming door je internetverbinding te versleutelen. Daardoor zijn je gegevens voor pottenkijkers vrijwel onleesbaar, ook als je gebruikmaakt van een openbaar wifi-netwerk. Zo kun je onderweg met een gerust gevoel het WK volgen.

In samenwerking met ExpressVPN

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