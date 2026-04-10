Salzburg met kinderen: een muzikaal avontuur in de stad van Mozart

Een stedentrip met jonge kinderen kan verrassend leuk zijn. Het Oostenrijkse Salzburg, de stad van Mozart, is één groot decor vol sprookjesachtige kastelen, prachtige gebouwen en de lekkerste zoetigheden. In 2026 viert de stad bovendien een bijzonder jubileum, wat een stedentrip extra feestelijk maakt.

In 2026 is het 270 jaar geleden dat de wereldberoemde componist Wolfgang Amadeus Mozart werd geboren in Salzburg en is het de 70e verjaardag van de Mozartwoche. Dat wordt groots gevierd, en het is het perfecte moment om je kinderen mee te nemen in zijn wereld. Dit doe je bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan het opvallende gele geboortehuis aan de Getreidegasse 9. In dit museum van drie verdiepingen ontdekken kinderen hoe het voor Mozart was om als wonderkind op te groeien en kunnen ze zelfs de instrumenten zien waarop hij als kleine jongen al de sterren van de hemel speelde.

Eén groot openluchtmuseum

De oude binnenstad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en voelt als een openluchtmuseum. Voor kinderen zijn de smalle steegjes en grote pleinen ideaal om te verkennen. Maak er een speurtocht van: wie spot de meeste barokke versieringen op de paleizen? In juni 2026 opent bovendien een nieuw werelderfgoedcentrum waar je op een interactieve manier alles leert over de geschiedenis van deze vierde stad van Oostenrijk.

Proeven van de bergen

Van al dat wandelen krijg je natuurlijk trek. Café Tomaselli in het oude centrum is dé plek voor een pauze met een lekker stukje taart. En een absolute aanrader voor het hele gezin: de Salzburger nockerl. Dit luchtige dessert bestaat uit drie zoete, goudbruin gebakken bergen die symbool staan voor de stadsbergen Kapuzinerberg, Mönchsberg en Rainberg. Het is een gerecht om samen te delen en waar je echt even de tijd voor moet nemen. En vergeet natuurlijk de beroemde mozartkugel niet. De originele variant van Paul Fürst wordt nog steeds met de hand gemaakt; een perfect souvenir (als ze de weg naar huis halen!).

Poppenspel en filmdecors

Salzburg heeft een cultuur die kinderen absoluut indrukwekkend gaan vinden. Het marionettentheater is een wereldwijd begrip. Hier brengen handgemaakte poppen beroemde sprookjes en opera’s tot leven – een magische ervaring die zelfs door UNESCO is erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Daarnaast herkennen veel ouders (en kinderen!) de stad als het decor van The Sound of Music. In de Mirabellgarten kun je samen op de beroemde trappen lopen waar Julie Andrews met haar filmkinderen het lied ‘Do-Re-Mi’ zong. Het is de perfecte plek voor een fotomoment en om de kinderen even de ruimte te geven om te rennen.

Tips voor een relaxte trip

Salzburg is compact en daardoor heel geschikt voor kleine beentjes. En wist je dat Salzburg een van de meest fietsvriendelijke steden van Oostenrijk is? Als je echt zorgeloos op pad wil, is de Salzburg Card je beste vriend. Hiermee heb je gratis toegang tot alle musea en het openbaar vervoer. Én tot de kabelbaan naar de vesting Hohensalzburg: binnen een paar minuten sta je bovenop de berg met een waanzinnig uitzicht over de stad. Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt je kinderen.

Of je nu komt voor de muziek van Mozart, de kastelen of de beroemde taartjes; Salzburg biedt dat echte Oostenrijkse Lebensgefühl waar je als gezin nog lang van zal nagenieten.

In samenwerking met Austria Tourism

