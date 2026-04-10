Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Familiezomer in sprookjesland Osttirol: een ontdekkingsreis voor groot en klein

Zoek je een vakantieplek waar je kinderen nog écht op ontdekkingsreis kunnen? Vergeet de overvolle pretparken en dompel je onder in de natuur van Osttirol. In dit Oostenrijkse ‘sprookjesland’ worden kleine wandelaars grote avonturiers en is elke dag een nieuwe ontdekkingsreis.

Osttirol, gelegen tussen de hoogste bergtoppen van Oostenrijk, is een paradijs voor gezinnen die van rust en ruimte houden. Hier vind je geen massatoerisme of lange wachtrijen bij buffetten, maar kleinschalige familiebedrijven waar je als gast nog echt welkom bent. De bergen zijn immens en mysterieus; voor kleine avonturiers voelt deze regio als een sprookjesland dat tot leven is gekomen.

Een magische belevenis voor kinderen

De regio staat bekend als het ‘Land van de Bergen’ en telt maar liefst 266 ‘drieduizenders’. Speciaal voor de allerkleinsten is er de Kindermeile Golzentipp in Obertilliach. Deze kinderwagenvriendelijke route leidt langs dertien verschillende speelstations naar het topkruis. Zo wordt wandelen geen ‘moeten’, maar een grote ontdekkingstocht. Voor wie meer uitdaging zoekt, is er de Höfe Trail, de eerste meerdaagse familiewandelroute van Osttirol, waar sprekende bomen en zingende kikkers het pad tot een magische belevenis maken.

Klimmen en klauteren

Voor kleine waterratten is de Wassermythos Ochsenlacke op 2.350 meter hoogte een absolute must. Bij dit bergmeer balanceren kinderen over enorme speeltoestellen en wanen ze zich echte watergeesten. In de Galitzenklamm bij Lienz vind je een waterbelevingspad langs watervallen en een houten natuurspeelplaats waar naar hartenlust geklauterd en gespetterd kan worden, terwijl ouders lekker ontspannen op houten ligstoelen. Willen jullie liever terug in de tijd? Op Burg Heinfels voelen kinderen zich ridders of prinsessen in een mysterieuze vesting vol verborgen kamers en geheime gangen.

Op schattenjacht in het bos

De bossen van Osttirol beslaan maar liefst 31 procent van de regio en zijn een avontuurlijke speelplaats op zich. In het Wichtelpark Sillian kunnen gezinnen op de nieuwe Waldwichtelweg op zoek gaan naar een verloren schat. Terwijl kinderen door labyrinten dwalen of goud zoeken in een mijngang, ontdekken ze spelenderwijs de geheimen van de natuur. Voor een unieke natuurervaring kun je bovendien met een Nationalpark ranger op pad in het Nationaal Park Hohe Tauern om de ‘Big Five’ van de Alpen – onder andere steenbokken en marmotten – van dichtbij te spotten.

Proeven van de bergen

Van al die berglucht krijg je trek! Zeg je Osttirol, dan zeg je schlipfkrapfen: lokale deegkussentjes gevuld met aardappel en kruiden. Het is de favoriet van bijna elk kind. Veel berghutten, zoals de gezinsvriendelijke Stabanthütte, serveren eerlijke gerechten rechtstreeks van de boer. Zo leren kinderen op een smakelijke manier waar hun eten vandaan komt, te midden van de indrukwekkende bergflora zoals edelweiss en gentiaan.

Tips voor een relaxte gezinsvakantie De Osttirol Card : Je beste vriend voor een zorgeloze trip. Hiermee heb je toegang tot bergbanen, zwembaden en natuurparken.

: Je beste vriend voor een zorgeloze trip. Hiermee heb je toegang tot bergbanen, zwembaden en natuurparken. Zomerrodelbaan Osttirodler : Voor mini-helden die van snelheid houden, is een ritje op deze baan in Lienz een onvergetelijke ervaring.

: Voor mini-helden die van snelheid houden, is een ritje op deze baan in Lienz een onvergetelijke ervaring. Gastenkaart: Maak gratis gebruik van het openbaar vervoer in de hele regio, zodat de auto lekker kan blijven staan.

Of je nu komt voor de magische bossen, de spannende kastelen of het vangen van ‘watervlooien’ in een kristalhelder bergmeer: Osttirol biedt dat echte Oostenrijkse Lebensgefühl, waar je als gezin nog jaren over zult napraten.

In samenwerking met Austria Tourism

Reacties