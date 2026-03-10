Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom je dit Oostenrijkse meer absoluut eens wil bezoeken

Een unieke plek waar de natuur het tempo bepaalt en waar rust én avontuur hand in hand gaan. Maak kennis met Achensee, het grootste meer van Tirol. Deze prachtomgeving kun je op jouw eigen tempo verkennen. Ideaal voor als je op zoek bent naar het échte Oostenrijkse gevoel van comfort, wellness en natuur.

Het kristalheldere meer ligt tussen het imposante Karwendel en Rofangebergte verscholen. Rust en avontuur gaan hier hand in hand. Een bijzondere combinatie die maar weinig bestemmingen kunnen evenaren.

Alles komt tot leven

In het voorjaar ontwaakt de natuur rond Achensee en word je omringd door een palet van geuren en kleuren. Het vrij toegankelijke zwemmeer nodigt je uit voor een eerste verfrissende duik. Dít is het seizoen waar je optimaal geniet van twee werelden: ’s ochtends een ontspannen bergwandeling door het indrukwekkende landschap en ’s middags luieren aan het turquoise water met een heerlijke picknick of snack.

Achensee Tourismus Achensee Tourismus Achensee Tourismus Zwei bergsportbegeisterte Frauen genießen die Morgenstimmung am Klettersteig Rosskopf im Rofangebirge. /// Two female mountaineers climbing on the Rosskopf via ferrata in the Rofan mountains in a breathtaking morning atmosphere. Achensee Tourismus

Wellness op z’n Tirools

Na zo’n dag vol frisse berglucht en rust aan het water is er niets fijner dan het kalme gevoel voort te zetten in de Tiroolse wellness. Droom je ervan om even helemaal niets te moeten? Laad je batterij op in een adembenemend decor van bergen en helder water. Verwen je zintuigen en laat de stress moeiteloos van je afglijden.

Wellness kent hier een lange traditie met het bijzondere en lokaal gewonnen Steinöl (steenolie, red.). Dit goedje staat bekend om zijn heilzame werking. Rond het grootste meer van Tirol vind je tal van vier- en vijfsterrenhotels die gespecialiseerd zijn in spa- en wellnessbehandeling. Stem jouw behandeling helemaal af op jouw wensen. Denk aan een schoonheidsritueel tot massage of een bezoekje aan de sauna en bubbelbaden.

6500 vierkante meter aan vermaak en ontspanning

Het moderne Atoll Achensee biedt maar liefst 6500 vierkante meter aan panoramische baden en een uitgebreide saunawereld. Hier ontspan of vermaak je jezelf zelfs bij wisselvallig weer. Met een panoramabad, ruime penthouse-spa met bergzicht, een rooftop infinitypool, sportbaden, waterglijbaan en binnen- en buitenbaden is hier voor zowel jong als oud genoeg te doen. Wie aan zijn conditie wil werken, kan aan de slag in de Lakeside Gym met uitzicht op het meer. Of wat dacht je van de boulderhal. In de zomer lonkt het strandbad zwemsteigers en speel- en sportzones. En in de winter geniet je van een prachtig landschap met een schaatsbaan en ijsstokbaan.

En wat is wellness zonder culinair genieten? Aan de Achensee gaan ontspanning en gastronomie hand in hand. Of het water je nu in de mond loopt van de verfijnde keuken, gezond eten, pizza of stevige Tiroolse klassiekers: hier vindt iedereen zijn favoriete gerecht.

Jij kiest het ritme aan dit meer

De Achensee is niet zomaar een vakantiebestemming, het is een plek waar je écht even alles kunt loslaten. Het meer nodigt je uit om erin te dobberen terwijl de bergen je uitdagen tot een ontspannen wandeling of actieve klim. Hier bepaal jij het tempo en de natuur en omgeving doen de rest.

Of je nu komt voor ontspannen wellness of de natuur, deze regio zorgt het hele jaar door voor een onvergetelijke trip. Plan je bezoek aan de Achensee snel en ontdek zelf waarom dit één van de mooiste plekjes van Tirol is.