Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hier vier je de lente op (en naast) de piste en beleef je een ideale vakantie

Wie op zoek is naar een veelzijdige vakantie vol actie, ruimte en rust moet echt eens een bezoek brengen aan de Tiroler Zugspitz Arena. Zelfs in de lente kun je in dit Oostenrijkse gebied heerlijk skiën, maar ook onder het genot van de zon andere buitensporten beoefenen.

’s Ochtends op de latten, ’s middags op de mountain- of gravelbike over rustige paden in het dal en genieten van lange zonnige dagen in de frisse berglucht. Hoe gevarieerd wil je het hebben?

In Oostenrijk, aan de voet van de Zugspitze, ligt een regio waar ruimte, rust en actie samenkomen. De Tiroler Zugspitz Arena tilt wintersport en bergbeleving naar een next level. Met zeven skigebieden en volop mogelijkheden om ook buiten de pistes actief te zijn, kom je hier in het voorjaar dagen tekort tijdens je vakantie.

Ideale condities voor vakantie in het voorjaar

De Tiroler Zugspitz Arena bestaat uit zeven skigebieden, met allemaal een eigen karakter. Van de Ehrwalder Alm en de Grubigstein tot Berwang-Bichlbach. Gezinnen, beginners en gevorderde skiërs vinden hier overzichtelijke pistes met veel zon. Drie van de gebieden zijn gecertificeerd als Tiroler familieskigebied – Ehrwalder Wettersteinbahnen, Ehrwalder Alm en Berwang-Bichlbach – met brede afdalingen, speciale kinderzones en erkende skischolen.

Als je meer wil zien dan één gebied, kun je kiezen voor de Top Snow Card. Daarmee liggen 214 kilometer piste en 90 liftinstallaties aan zowel de Tiroolse als de Duitse kant van de Zugspitze binnen handbereik.

Bijzonder aan dit gebied is dat je er ook in het voorjaar heerlijk kunt skiën. Dankzij koude nachten blijven de pistes in goede conditie en kun je genieten van zonnige skidagen met uitzicht op het bergpanorama. Met de Tiroler Zugspitzbahn kun je zelfs tot bijna 3000 meter hoogte komen, waar voorjaarsskiën op natuursneeuw mogelijk is.

Tiroler Zugspitz Arena/ Nikola Radovic

Tiroler Zugspitz Arena/ Lea Zotz

Actief genieten van het voorjaar

Buiten de pistes laat de Tiroler Zugspitz Arena in de lente haar prachtige gezicht zien. Als de dalen langzaam groener kleuren en de eerste bloemen verschijnen, nodigen brede wandelpaden in de lagere delen van het gebied uit tot ontspannen tochten met uitzicht op het Wettersteinmassief en de Zugspitze.

Zeven digitale belevenispaden geven een extra dimensie aan je wandeling, met audiogidsen, video’s, minigames en raadsels. Vier van de zeven digitale wegen zijn ook in de winter of bij winterse weersomstandigheden begaanbaar. Kinderen en volwassenen volgen interactieve routes met verhalen en opdrachten, zoals die van Cora in Ehrwald, Mia in Berwang, Finn in Heiterwang en Lila Lux in Lermoos.

Voor actieve fietsers biedt het voorjaar ideale omstandigheden. In het dal zijn de omstandigheden perfect voor tochten op de mountainbike of gravelbike. Evenementen zoals de Bike Opening markeren de start van het seizoen op de downhill-biketrails en in de bikeparks. De Bike Opening vindt plaats van 14 tot en met 16 mei in Lermoos en op 17 mei in Ehrwald. Ook de Waterslide Contest (4 april in Berwang) vormt een spectaculair moment tijdens de overgang naar het voorjaar.

Met de gastenkaart van de Tiroler Zugspitz Arena zijn veel diensten inbegrepen of tegen gereduceerd tarief beschikbaar.

Andere bergbelevenissen

De hoogloipes in Berwang bieden bij goede omstandigheden mogelijkheden om te langlaufen in een indrukwekkend bergdecor.

Een hoogtepunt blijft de Zugspitze zelf. Met de Tiroler Zugspitzbahn gaat het ontspannen omhoog naar het panoramaplatform, waar bij helder weer uitzicht is op wel 400 bergtoppen in vier landen. Dit jaar viert de Tiroler Zugspitzbahn zijn 100-jarig jubileum, waarbij geschiedenis en innovatie van deze bijzondere bergbaan extra in de schijnwerpers staan. Het belevenismuseum Faszination Zugspitze en het glazen platform zorgen voor extra wauw-momenten.

Ontspannen aankomen op je vakantie

De Tiroler Zugspitz Arena ligt direct achter de Duitse grens. Wie via Duitsland reist, heeft geen paswegen, geen tolheffingen en geen vignet nodig. Ook met de trein is de regio goed bereikbaar, met zes stations in het gebied en aansluitingen via Duitsland. Ter plaatse zorgen bussen, gratis met de Gästekarte van de Tiroler Zugspitz Arena, voor vervoer tussen plaatsen en startpunten van activiteiten.

In de Tiroler Zugspitz Arena draait het niet alleen maar om kilometers maken op de pistes, maar om ruimte ervaren. Skiën, wandelen met een prachtig uitzicht en fietsen in het dal terwijl de toppen nog wit kleuren. Het voorjaar brengt het beste in de bergen naar boven.

In samenwerking met Austria Tourism