Dit maakt Schladming-Dachstein ook in de zomer een veelzijdige bestemming

Zodra de sneeuw in de Alpen plaatsmaakt voor groene bergweiden, verandert de Oostenrijkse regio Schladming-Dachstein in een groot paradijs voor vakantiegangers. Hier wandel je langs bergmeren, fiets je door brede dalen en geniet je op een zonnig terras van een heerlijk lokaal gerecht. Ontdek de veelzijdige bestemming Schladming-Dachstein.

Deze Steiermarkse regio verrast met een unieke combinatie van natuur, sportactiviteiten en gastronomische ervaringen. Als wandelaar heb je keuze genoeg. Met meer dan duizend kilometer aan gemarkeerde wandelroutes loop je ontspannen door dalen of geniet van een meer uitdagende tocht in de Schladminger Tauern.

Kristalhelder water

Een van de populairste routes? Dat is de driemerenwandeling. Vanuit de Steirische Bodensee wandel je via de Hans-Wödl-Hütte richting de Hüttensee en de Obersee. Onderweg word je getrakteerd op kristalhelder water en steile rotswanden die een indrukwekkend decor vormen.

Water speelt een hoofdrol. Met zo’n 300 bergmeren, meerdere indrukwekkende watervallen en talloze bronnen is het geluid van kabbelend water nooit ver weg. Ervaar het van dichtbij op het themapad van Wilde Wasser, waar watervallen, bergbeken en stille meertjes elkaar afwisselen.

Wil je het uitzicht ervaren zonder lange en zware klim, maak dan gebruik van de tien kabelbanen. In een mum van tijd sta je op grote hoogte en kijk je uit over een panorama van bergtoppen en almweiden. Echt een plek waar de frisse berglucht en stilte vanzelf voor een moment van rust zorgen.

Letterlijk een hoogtepunt

Een uniek hoogtepunt is een bezoek aan de bekende Dachstein. Met de gletsjerbaan zweef je naar een wereld van ijs en rots. Daar wachten spectaculaire attracties op je zoals de Skywalk Dachstein, de duizelingwekkende Stairway to Nothingness en het indrukwekkende Dachstein Ice Palace.

Ontdek het Ennstal op twee wielen

Ook fietsliefhebbers halen hun hart op in de regio. Door het Ennstal loopt meer dan 500 kilometer aan bewegwijzerd fietspad. Een van de bekendste routes? Dat is de Ennsradweg, Deze ontspannen tocht van ruim 200 kilometer voert je langs dorpen, bergweiden en de rivier de Enns. Doordat er amper hoogteverschil is, fiets je deze route met het hele gezin.

Meer uitdaging? Leef je dan uit op een van de 26 mountainbike- of e-bikeroutes. Reken hier op stevige beklimmingen en indrukwekkende uitzichten. Een geliefde activiteit is de zogeheten Bike & Hike: eerst fiets je door het dal en daarna ga je te voet verder te bergen in.

Steiermarkse gastvrijheid in Schladming-Dachstein

Na een actieve dag smaakt alles nóg beter. In de berghutten van Schladming-Dachstein staan regionale klassiekers op het menu. Denk aan knoedelsoep, pittige Steirerkäse of een traditionele Brettljause (plank) met lokale kazen en vleeswaren. De regio zet ook in op culinaire vernieuwing. De bekroonde Oostenrijkse chef Richard Rauch ontwikkelde het concept Almkulinarik, waarbij traditionele alpengerechten met streekproducten een moderne twist krijgen.

Laat je betoveren door het samenspel van bergen, meren en groene valleien. Ontdek zelf waarom Schladming-Dachstein de perfecte bestemming is voor zomeravonturen vol natuur, activiteit en smaakvolle momenten.

Zo profiteer je in de zomer van extra voordeel: Met de Schladming-Dachstein Card wordt jouw zomervakantie bijzonder veelzijdig en ontspannen. Al vanaf één overnachting bij een erkende Schladming-Dachstein Card-accommodatie, krijg je toegang tot talrijke vrijetijdsactiviteiten in de hele regio. Veel daarvan gratis of met korting. Hieronder vallen onder andere berg- en kabelbaanritten, toegang tot zwemmeren, het gebruik van het openbaar vervoer én vele andere aantrekkelijke excursiebestemmingen.