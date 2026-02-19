Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Check deze Give Away! Iconische hiphopklassiekers krijgen een nieuw leven en jij kunt erbij zijn

Een wereldwijd rumicoon en het meest invloedrijke hiphoplabel van Nederland hebben samen iets te vieren. En dat gaat zeker niet onopgemerkt voorbij. BACARDÍ en Top Notch bundelen hun krachten voor het 30-jarig bestaan van het platenlabel, met een exclusief feestje rondom de releases van vernieuwde hiphopklassiekers. En jij kunt daarbij zijn!

Dat feestje op 27 februari wordt iets heel bijzonders. Er zullen nieuwe uitvoeringen van ware hiphopklassiekers te horen zijn. Het wordt een avond waarop oude tijden herleven in een nieuw jasje.

Volgens de initiatiefnemers draait het om meer dan nostalgie. Het is een ode aan de cultuur die mensen al dertig jaar samenbrengt op dansvloeren, in clubs en op festivals.

Muziek als verbinding

De samenwerking staat in het teken van verbinding met muziek als gemeenschappelijke taal. En hiphop als cultuur die generaties overstijgt. BACARDÍ mag hierbij natuurlijk niet ontbreken. Want dat goede smaak tijdloos is, bewijzen zij met de bekendste cocktailklassieker aller tijden, de baco. Hun ervaring in het uitgaansleven, gekoppeld aan de muzikale schatkamer van Top Notch heeft tot iets bijzonders geleid.

Voor de nieuwe releases van de hiphopklassiekers zijn gevestigde namen en vernieuwers samengebracht. Zo werken onder anderen Frenna en NEMS mee aan een van de tracks, terwijl ook Yung Felix en Sef betrokken zijn bij de muzikale vertaling van klassiekers naar nu. Het resultaat heeft potentiële nieuwe hits opgeleverd die zowel herkenning als verrassing oproepen.

Hiphopklassiekers die je niet wil missen

De releases van de nieuwe hiphoptracks worden gevierd tijdens een besloten event, waar jij bij kunt zijn. Geen massaal festival, maar een stijlvolle, exclusieve setting waar muziek centraal staat. Een plek waar liefhebbers samenkomen om te luisteren, te dansen en om het moment te delen.

Liefhebbers maken kans op twee tickets voor deze avond. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook limited edition merch verloot, ontwikkeld in samenwerking met het bekende lifestylemerk AICHE. Denk aan items die je niet in de winkel tegenkomt, maar die je alleen scoort als je onderdeel bent van deze exclusieve party.

Wat deze samenwerking interessant maakt, is dat het niet draait om volume, maar om vibe. Om samenzijn en cultuur. BACARDÍ positioneert zich al jaren als merk dat mensen samenbrengt rondom muziek en nightlife. In de samenwerking met Top Notch wordt dat meer dan zichtbaar. Het zijn twee werelden die elkaar versterken.

Zo maak jij kans op kaarten

Stuur voor 25 februari een mailtje naar [email protected] o.v.v. BACARDÍ en misschien ben jij er dan bij aanstaande vrijdag!