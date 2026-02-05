Deel dit artikel: Share App Mail Pin

5 tips om binnen één uur meer uit je spaargeld te halen

Besparen of meer uit je geld halen willen we allemaal wel, maar liever zonder er veel moeite voor te doen. Het goede nieuws is dat je met een paar slimme acties al binnen één uur je spaargeld slimmer in kunt zetten. Gewoon vanuit je luie stoel.

Waarom het loont om actie te ondernemen

Alles wordt duurder. Ook al ligt de inflatie het komende jaar naar verwachting niet zo hoog als in de afgelopen jaren, in Nederland stijgen de prijzen naar verwachting nog steeds harder dan gemiddeld in de EU.

Daar komt bovenop dat de spaarrentes bij de Nederlandse grootbanken (zo’n 1% tot 1,3%) laag zijn in vergelijking met andere (Europese) banken. Dit zorgt ervoor dat je spaargeld minder waard wordt als je het onnodig stil laat staan. Met de volgende eenvoudige stappen kun jij ervoor zorgen dat je spaargeld meer waard wordt.

1. Bereken je ideale spaarbuffer (ongeveer 5 minuten)

Bekijk hoeveel geld je écht nodig hebt. Zorg ervoor dat je voldoende geld vrij opneembaar houdt, maar houd niet onnodig veel spaargeld aan tegen een lage rente. Er zijn mogelijkheden om meer uit je spaargeld te halen, bovenop je gewenste buffer.

2. Vergelijk spaarrentes en kies een hogere rente (ongeveer 10 minuten)

Zo’n 80% van al het Nederlands spaargeld staat nog altijd bij de drie grootste Nederlandse banken gestald. Bij deze banken krijg je op dit moment tussen de 1% en 1,3% rente op je vrij opneembare spaargeld. Met vrij opneembaar bedoelen we dat je ieder moment bij je geld kan.

Bij veel andere banken in Europa krijgen spaarders meer rente. Lange tijd was het lastig om als Nederlander een spaarrekening te openen in het buitenland, maar tegenwoordig is dat een stuk makkelijker.



Via spaarplatform Raisin vergelijk je spaarrentes bij meer dan 50 Europese banken en kun je gratis een onbeperkt aantal spaarrekeningen openen. Die beheer je gemakkelijk vanuit één platform. Zo krijg je heel makkelijk hogere rentes.

Raisin RenteBoost: de eerste 3 maanden 2,85% rente per jaar Ben je nieuw bij Raisin? Dan krijg je de eerste drie maanden 2,85% rente per jaar op een Duitse spaarrekening. Je kunt je geld op elk gewenst moment weer opnemen en daarna gewoon doorsparen bij de andere partnerbanken van Raisin. Je spaargeld is bij alle partnerbanken beschermd door het nationale depositogarantiestelsel van het land waarin je spaart. Dit stelsel dekt, net als in Nederland, spaartegoeden tot 100.000 euro per bank per rekeninghouder. Ontdek Raisin RenteBoost

3. Laat (een deel van) je spaargeld voor je werken met Raisin Beleggen (ongeveer 15 minuten)

Spaargeld is veilig, maar groeit meestal langzaam. Wie een langere horizon heeft, kan overwegen om een deel te beleggen.

Ook al denk je nu misschien dat beleggen ingewikkeld is en je veel kennis nodig hebt, dat hoeft niet zo te zijn. Raisin Beleggen is ontwikkeld voor mensen die wel willen beleggen, maar graag simpel en gespreid en er niet dagelijks mee bezig willen zijn.

Je investeert in wereldwijd gespreide portefeuillesmet ETF’s of indexfondsen.

Je geld wordt verdeeld over verschillende markten en regio’s.

Je geld wordt gespreid en daarmee ook het risico.

Je beantwoordt een aantal korte vragen. Op basis van je antwoorden ontvang je een voorstel voor een van de vijf portefeuilles, afgestemd op je financiële situatie, beleggingsdoelen en risicoprofiel. Je kiest zelf of en hoeveel je wil beleggen.

Rekenvoorbeeld:

Als je bijvoorbeeld 5000 euro belegt in de portefeuille Zeer offensief (risicoprofiel 100% aandelen) met een doelrendement van 7,4% per jaar* levert dat 370 euro per jaar op. Als je diezelfde 5000 euro zou sparen op een vrij opneembare spaarrekening, zou je dat momenteel zo’n 50 tot 100 euro per jaar aan rente kunnen opleveren.

*Het doelrendement van de portefeuille Zeer offensief bedraagt 7,4% per jaar na beheerkosten, voor belasting. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen kent risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Raisin Beleggen wordt aangeboden door Raisin Bank.

4. Check elk kwartaal of je spaargeld nog slim staat (ongeveer 10 minuten)

Rentes veranderen. Wat vandaag aantrekkelijk is, kan over een paar maanden ingehaald zijn door een beter aanbod. Ook je persoonlijke situatie kan veranderen. Waar je vorig jaar misschien prima een deel van je spaargeld voor een langere periode kon missen en het daarom op een zogeheten depositorekening had staan, wil je het nu liever vrij opneembaar aanhouden. Door elk kwartaal even te checken of je spaargeld nog goed staat, zorg je voor een gezonde financiële situatie en voorkom je dat je rendement misloopt.

Zet eventueel een herinnering in je agenda. Dat kost je vijf minuten en kan je honderden euro’s per jaar schelen.

Als je bovengenoemde stappen hebt genomen, ben je amper drie kwartier verder. Maar heb je er wel voor gezorgd dat je meer uit je spaargeld haalt.

De genoemde spaarrente geldt op 20 februari.