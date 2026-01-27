Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit móet je horen! Yung Felix blaast nieuw leven in ‘Diamanten’ van Sef

Een ware klassieker uit de Nederlandse hiphopgeschiedenis heeft een frisse upgrade gekregen en het resultaat is ronduit verbluffend. Producer Yung Felix heeft Diamanten, de bekende track van Sef, onder handen genomen en omgetoverd tot een lekkere dansbare remix met een unieke rauwe sound. Het nummer is onderdeel van The Sound of Rum x 30 jaar Top Notch, een muzikaal project van BACARDÍ en platenlabel Top Notch.

Diamanten is al jaren een vaste waarde in het repertoire van Sef. De track staat bekend om zijn herkenbare sound en gelaagde teksten. In de remix van Yung Felix krijgt het nummer een hoger tempo en een clubgevoel, zonder de kern te verliezen. Of zoals Felix het zelf zegt: “Een tune voor de dansvloer, maar wel met de essentie van het origineel intact.”

Nieuwe ‘Diamanten’ smaakt naar meer

Voor Sef voelt de samenwerking als een bijzonder moment. Hij en Yung Felix kennen elkaar al sinds het begin van Felix’ carrière. “Voor mij is het heel tof om te zien hoe Felix zich ontwikkeld heeft sinds we elkaar aan het begin van zijn carrière leerden kennen. Deze Diamanten remix voelt ook een beetje als een full circle moment daardoor. Of eigenlijk half circle, want dit smaakt naar meer.”

Sef is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde artiesten in Nederland. Vorig jaar stond hij nog in de Alpha op Lowlands en won hij de 3voor12 Award voor het beste Nederlandse album.

Muziek verbindt generaties

Het remixproject is opgezet ter ere van het 30-jarig bestaan van Top Notch. Met The Sound of Rum worden iconische tracks uit de rijke catalogus van het label opnieuw tot leven gebracht door artiesten van nu. Eerder verscheen al een remix van Frenna’s hit My Love, gemaakt door NEMS.

Het idee is om muziek uit verschillende tijdperken en generaties samen te brengen en om te laten zien dat goede nummers moeiteloos meebewegen met de tijd. Dat juist BACARDÍ kiest voor een samenwerking om te komen tot verfrissende mixen kan natuurlijk geen toeval zijn. Het merk is de grondlegger van dé iconische mix met cola.

“The Sound of Rum is iets fris, maar ook warm, classy en vertrouwd. Dat heb ik vertaald naar mijn remix van Diamanten, die meer uptempo is”, aldus Yung Felix.

Diamanten is meer dan alleen een remix

Het nieuwe nummer van Yung Felix is een feest om te beluisteren, maar heeft nog meer te bieden. Het creatieve proces achter Diamanten is namelijk vastgelegd in een video, die te zien is op het YouTube-kanaal van Top Notch. Daarnaast wordt de release gevierd met een exclusief event, waar muziek, artiesten en heerlijke cocktails samenkomen.

De remix van Diamanten is nu te beluisteren via Spotify en Apple Music.

