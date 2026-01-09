Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winactie: 2 tickets voor Bruno Mars in de Johan Cruijff ArenA

Wereldster Bruno Mars heeft vandaag bekendgemaakt voor twee concerten naar de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam te komen. Jij kunt er via deze winactie bij zijn!

Metro geeft namelijk 3×2 gratis kaartjes voor Bruno Mars weg. De man die geboren werd op Hawaii speelt met zijn band in de ArenA op zaterdag 4 en zondag 5 juli 2026. De kaartjes zijn voor de eerste show.

Nieuwe single en nieuw album Bruno Mars

Er is meer nieuws rond Bruno Mars naast de stadionconcerten in de hoofdstad en de kaartjes die we weggeven. Zijn langverwachte vierde solo-album komt eraan, is gisteren aangekondigd. The Romantic verschijnt wereldwijd via Atlantic Records. De wereldtournee waarvoor jij tickets kunt winnen, gaat naar het album heten, The Romantic Tour. Voor wie amper kan wachten is er nóg een mooi bericht: vannacht is de nieuwe single van Bruno Mars uitgekomen, I Just Might. Je ziet de clip hier:

Eerste wereldtournee in jaren, 40 shows

The Romantic Tour is de eerste volledige headlinetour van de 40-jarige superster in bijna tien jaar. In 2017 trok hij de wereld over met de 24K Magic World Tour. Dit jaar geeft de zestienvoudig Grammy Award-winnende Mars veertig shows in Noord-Amerika en Europa, waaronder dus in ons eigen Amsterdam. We krijgen er natuurlijk die oude wereldhits als Nothin’ on you, Billionaire en Just the way you are te horen, tot aan de meest recente, Apt. en Die with a smile (met Lady Gaga). En de nieuwe songs van The Romantic.

De tournee begint in april in Las Vegas, Nevada, in het Allegiant Stadium. Mars brengt zijn overweldigende energie vervolgens onder meer naar Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parijs, Milaan, Denver, Miami en op 4 en 5 juli dus naar de Johan Cruijff ArenA. Bruno Mars wordt tijdens alle concerten vergezeld door de negenvoudig Grammy-winnaar en Silk Sonic-collaborateur Anderson .Paak als DJ Pee .Wee. Victoria Monét verzorgt het voorprogramma tijdens de shows in Amsterdam.

Meedoen

Jij wilt ongetwijfeld twee tickets voor Bruno Mars winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor Metro‘s nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met woensdag (14 januari), 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en kunnen zij naar een ongetwijfeld wervelend concert.

De landelijke voorverkoop voor de concerten begint donderdag 15 januari om 12.00 uur via mojo.nl/brunomars.

