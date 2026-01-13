Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Max: ‘Wij zeggen snel ja of nee, daar kunnen vastgoedondernemers iets mee’

De vastgoedmarkt beweegt snel. Kansen dienen zich onverwacht aan en verdwijnen soms net zo hard weer. In dat speelveld opereren vastgoedfinanciers die gewend zijn om tempo te maken, want traditionele banken blijven nogal eens achter op dat ritme.

Precies daar speelt Pearl Capital op in. ”Wij zeggen snel ja of nee. Daar kunnen ondernemers iets mee’’, vertelt Head of Lending en partner Max Weterman. Weterman is al tien jaar actief in de wereld van vastgoedfinancieringen. Hij richt zich voornamelijk op het financieren van vastgoedondernemers, zijn compagnon houdt zich bezig met de investeerderskant. Daarnaast staat er nog een heel team klaar. ‘’Samen zitten we al een decennium in het vak’’, zegt Weterman. In een markt waarin banken terughoudender zijn geworden, weten zij met hun ervaring precies waar ondernemers tegenaan lopen.

De terughoudendheid en stroperige processen bij de bank, kosten tijd. Tijd die vastgoedondernemers vaak niet hebben. Zoals op 28 december van vorig jaar, toen Pearl Capital een aanvraag van rond de één miljoen euro ontving. ‘’Het ging om vastgoed uit een erfenis en er zat enorme tijdsdruk op. Normaal gesproken is het de drukste periode van het jaar bij de notaris, maar het is gelukt. Onder meer omdat wij tijdsloten inkopen voor onze klanten.’’

Wat onderscheidt Pearl Capital dan precies van andere partijen? Volgens Weterman zijn het de korte lijnen en permanente bereikbaarheid. ‘’Ook ’s avonds en in het weekend, als dat nodig is. Dat zit in het DNA van onze mensen. Daarnaast werken we voorspelbaar: duidelijke kaders, objectief en niet om elkaar heen draaien.’’

Financiering binnen één week

Snelheid is leidend. Ondernemers kloppen bij Pearl Capital aan omdat ze vlot en flexibel willen schakelen. ‘’Wij hebben een eigen mandaat en kunnen binnen één week een financiering regelen. We zitten naast de ondernemer en kijken samen hoe we het voor elkaar krijgen.’’

Een concreet voorbeeld komt uit Rotterdam. Daar liep een project met negen starterswoningen midden in de bouwfase vast bij de bank. ‘’Er was gedoe en vertraging’’, schetst Weterman. ‘’Daarna kwamen ze bij ons. We hebben een bouwdepot gefinancierd. Het project werd afgemaakt en de woningen verkochten als warme broodjes. Starters betaalden 225.000 tot 275.000 euro. Mooi om tegelijkertijd iets te betekenen tijdens de wooncrisis.’’

Hier liggen kansen

Kijkend naar de markt ziet Weterman vooral kansen in het splitsen van grotere woningen naar kleinere woonruimtes. ‘’Geen gedoe met stikstof, relatief eenvoudig te regelen en hard nodig. Steden blijven populair, maar ook plaatsen als Noordwijk kampen met een woontekort.’’

De doelen van Pearl Capital zijn dan ook helder. ‘’We hebben grote ambities dit jaar. Met een professionele funder erbij willen we meters maken in Nederland. We doen niet alleen wat interessant is voor de ondernemers, maar werken ook in het belang van de maatschappij.’’

In samenwerking Pearl Capital