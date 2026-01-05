Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen halve maatregelen: zo proost je met kwaliteit op het nieuwe jaar

2026 is alweer een aantal dagen van start. Het nieuwe jaar vraagt om zoveel meer dan een vluchtige toast met bubbels. Wil je écht aandacht geven aan het moment met de mensen om wie je geeft? Kies dan voor kwaliteit, warmte en verfijning.

Samen met vrienden of familie kijk je vooruit. Bespreek je jullie plannen, dromen of doelen. En hoe doe je dat beter dan tijdens een stijlvolle whiskyproeverij? Precies daar komt Aberfeldy in beeld. Het Schotse whiskymerk presenteert deze feestdagen The Festive Whisky Pairing Guide. Dit is hoe je het nieuwe jaar in stijl viert!

Wie Aberfeldy zegt, spreekt over een honingrijk karakter, diepte en Schotse roots. Deze drank is niet alleen geschikt om simpelweg van te genieten. Sterker nog: deze whisky combineert uitstekend samen met eten. Een onmisbaar element tijdens een geslaagd nieuwjaarsdiner.

Vijf keer proost

Je start de avond licht en feestelijk. Begin daarom met de Macleod Highball, een elegante cocktail die het goed doet als aperitief. De basis? Dat is de Aberfeldy 12 Year Old met St-Germain en sodawater. Fris, verfijnd en ideaal bij coquilles, oesters of andere lichte hapjes. Een ontspannen aftrap die gelijk de toon zet.

Vervolgens kies je met de Aberfeldy 12 Year Old voor subtiele harmonie bij het voorgerecht. Denk aan florale zachtheid met elegante honingtonen. Eigenschappen die perfect aansluiten bij bijvoorbeeld de aardse, zoet-frisse smaak van Hollandse bieten. Een subtiele pairing die aantoont hoe whisky een gerecht versterkt zonder te domineren.

Door naar diepgang bij het tussengerecht. Met zijn warme, kruidige diepte en romige structuur vormt de Aberfeldy 16 Year Old een mooi duo met gerookte paling. Het vettige karakter van de vis komt duidelijk naar voren terwijl de whisky zachter en ronder smaakt. Perfect als je op een subtiele manier indruk wil maken.

Hét hoogtepunt

Na de elegante gangen is het tijd voor het hoogtepunt. Het maakt niet uit of je gaat voor hert, eend of reerug; de Aberfeldy 18 Year Old Cabernet Sauvignon Wine Cask vormt de perfecte partner en tilt elk gerecht naar een hoger niveau met zijn warme, volle karakter. Gerijpt op wijnvaten en rijk aan tonen van rood fruit, zachte tannines en warme eik. In combinatie met een klassieke rode wijnsaus ontstaat er een klassieke pairing die aanvoelt als de uitblinker van de avond.

Sluit af met de Aberfeldy 18 Year Old Sangiovese Wine Cask naast een bolletje vanille-ijs met gezouten karamel. Het zilt-zoete dessert benadrukt de fruitige en kruidige tonen van de whisky en zorgt voor een fluweelzacht uiteinde.

Begin het jaar met betekenis

Omarm het nieuwe jaar: samen iets vieren krijgt pas echt betekenis als je kiest voor aandacht en kwaliteit. Proost, ontspan en geniet (van elkaar).

