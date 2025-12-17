Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo voorkom je overgewicht bij huisdieren

Steeds meer honden en katten worden te zwaar. Dat lijkt klein ongemak, maar het beïnvloedt hun gezondheid en welzijn. Met een paar bewuste keuzes houd je je huisdier fit, comfortabel en vrij van onnodige pijnklachten.

Tip 1: Weeg voeding af en geef vaste porties

Veel dieren krijgen ongemerkt meer binnen dan nodig. Een schep brokken weegt al snel te veel en katten eten vaker door als er de hele dag voer staat. Volgens dierenartsen van IVC Evidensia is afwegen dé basis om overgewicht te voorkomen. Binnenkatten hebben door hun lage activiteit extra risico, maar ook honden profiteren van vaste maaltijden en duidelijke structuur. Als je vroeg begint met nauwkeurig voeren, voorkom je dat het gewicht van je dier geleidelijk oploopt.

Tip 2: Let op snacks en tussendoortjes

Snacks veroorzaken vaker overgewicht dan baasjes denken. Veel dieren komen aan door hapjes tussendoor: iets van tafel, een restje tijdens het koken, een stukje worst na de wandeling. Restjes van ons bord bevatten daarnaast vaak te veel vet of zout en voegen niets toe aan hun dieet. Het is slim om tussendoortjes zoveel mogelijk te beperken. Geef je wel iets extra’s, verlaag dan de hoeveelheid voer die je dier nog krijgt – eigenlijk net zoals wij mensen compenseren. Gezonde snacks die zijn afgestemd op honden of katten zijn een beter alternatief, al blijft matiging het belangrijkste. Dierenarts Marije Hendriks: “Dieren zijn natuurlijk meesters in het zielig kijken en wachten op iets lekkers van jouw bord. En als je daar eenmaal mee begint, is het lastig om terug te draaien. Maar uiteindelijk doe je je hond of kat er echt geen plezier mee.”

Tip 3: Stimuleer beweging die past bij jouw dier

Honden profiteren van dagelijkse inspanning: wandelen, spelen en korte trainingen zorgen ervoor dat ze fit blijven. Bij katten is beweging lastiger. Vooral binnenkatten verbranden weinig energie en worden daardoor sneller te zwaar. Kleine aanpassingen helpen, zoals een voerplek op een hogere verdieping (zodat ze een paar keer per dag de trap op moeten), afwisselende speeltjes of meerdere korte speelmomenten. Volgens dierenartsen van IVC Evidensia maakt juist die dagelijkse, lichte activiteit het verschil: het voorkomt gewichtstoename én houdt dieren mentaal actief.

Tip 4: Weet wat je dier écht nodig heeft

Veel baasjes weten niet precies hoeveel voeding past bij de leeftijd, grootte en leefstijl van hun dier. Voedingsadviezen op verpakkingen zijn bruikbaar, maar blijven richtlijnen. De deskundigen van IVC Evidensia benadrukken onder andere hierom het belang van de jaarlijkse controle van je dier bij de dierenarts: zo hou je het gewicht van je geliefde viervoeter in de gaten en weet je of je moet bijsturen. Door vanaf het begin nauwkeurig te voeren en het gewicht te monitoren, blijft het risico op complicaties van obesitas kleiner.

Tip 5: Maak gezonde keuzes gemakkelijker

Gewoontes bepalen vaak meer dan hoeveelheden. Een dier dat elke dag iets krijgt, gaat het ook verwachten. Door snacks niet standaard in te zetten, voorkom je bedelgedrag én extra calorieën. Belonen kan ook met aandacht, spel of korte trainingsmomenten. Dierenklinieken zien dat juist kleine dagelijkse gewoontes uiteindelijk leiden tot gewichtstoename. Met een paar bewuste aanpassingen blijft je dier stabieler en fitter.

Advies van dierenarts Marije Hendriks Dierenarts Marije Hendriks ziet in de praktijk vooral twee ernstige gezondheidsproblemen die voortkomen uit overgewicht. “Bij katten zien we veel diabetes als ze langdurig te zwaar zijn”, aldus Marije, “een intensieve ziekte die veel zorg vraagt en vaak voorkomen had kunnen worden.” Bij honden merkt ze vooral de belasting van de gewrichten. “Als een dier teruggaat naar een ideaalgewicht, neemt dat tot 50% van de pijnklachten in die gewrichten weg.” Overgewicht ontstaat vaak uit goede bedoelingen. Baasjes willen graag verwennen, maar onderschatten hoeveel calorieën menselijke voeding bevat. Marije: “Een klein stukje kaas kan voor een chihuahua gelijkstaan aan een complete maaltijd.” De grootste valkuil zit volgens haar in tussendoortjes: “Als je één keer iets geeft, verwachten dieren het elke dag.” Haar belangrijkste boodschap: voorkomen is makkelijker dan genezen. “Het is veel eenvoudiger om een halve kilo te voorkomen dan vijf kilo kwijt te raken”, zei Marije. Een jaarlijkse gezondheidscontrole helpt om het gewicht goed te volgen en tijdig bij te sturen.