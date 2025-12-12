Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het beste brood kun je híer vinden en dat zou je misschien niet verwachten

Wij Nederlanders eten enorm veel brood. Daardoor weten we precies wat lekker is en zijn we behoorlijk kritisch. Want met zoveel keuze in de supermarkt neem je geen genoegen met iets dat middelmatig is. Dan wil je weten waar je écht goed brood vindt. En dat blijkt…bij Lidl te zijn. Hoe zit dat precies?

Bij Lidl wordt het brood elke dag al vanaf 06.00 uur vers afgebakken, met gebruik van hoogwaardige ingrediënten die zorgen voor een constante kwaliteit. En dat ook nog eens voor de laagste prijs. Daardoor is het brood niet alleen betaalbaar, maar ook opvallend smaakvol, iets wat niet onopgemerkt is gebleven. Lidl is namelijk voor de tweede keer door onderzoeksbureau YouGov uitgeroepen tot de beste in brood. In de winkels ligt dagelijks een uitgebreid assortiment aan brood en gebak klaar, kraakvers afgebakken en – zoals Lidl het zelf graag zegt – ovenheerlijk.

