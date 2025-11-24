Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feestdagen stressvol voor huisdieren? Zo voorkom je dat

Kerstlichtjes, een huis vol gasten, vuurwerk: voor mensen gezellig, maar voor huisdieren vaak een bron van stress. De decemberdrukte verstoort hun ritme en kan zelfs gevaarlijk zijn. Met wat voorbereiding en aandacht help je je hond of kat ontspannen de feestdagen door.

Rust en routine

Huisdieren hechten aan voorspelbaarheid en raken snel uit balans als alles ineens anders loopt. Probeer daarom de dagelijkse routine zoveel mogelijk aan te houden. Voer, wandel en speel op vaste momenten. Geef je dier een eigen, rustige plek waar geen visite komt. Een mand in een stille kamer, gordijnen dicht, zachte muziek of een radiozender met gesproken woord op de achtergrond: het helpt om prikkels te dempen.

Als je weet dat je dier snel gestrest is, kan je daarnaast in overleg met de dierenarts ruim van tevoren hulpmiddelen inzetten, zoals verdampers met geruststellende feromonen of zelfs kalmerende medicatie.

Let op met eten en versiering

Wat voor ons feestelijk is, kan voor dieren gevaarlijk uitpakken. Chocolade, rozijnen, druiven, macadamianoten en alcohol zijn giftig. Ook vetrijk eten, kliekjes en botjes van gevogelte kunnen (soms ernstige) maag- en darmproblemen veroorzaken. Geef dus geen restjes, je doet je dier er echt geen plezier mee.

Kerstversiering en verpakkingen zijn een ander risico. Katten vinden glimmende ballen onweerstaanbaar; honden happen graag naar slingers of linten. Dierenklinieken draaien overuren in de feestmaand. Zet je boom stevig vast en kies liever voor papieren of stoffen decoratie dan voor breekbaar glas. De dierenartsen van IVC Evidensia raden bovendien aan om hulst, maretak en kerststerren uit de buurt van dieren te houden: deze planten zijn giftig.

Bereid je dier voor op vuurwerk

Voor veel dieren is de jaarwisseling het spannendste moment van het jaar. Laat honden aan het eind van de middag aan de lijn uit, vóór de ergste knallen beginnen, en hou ze daarna binnen. Katten kun je beter tijdelijk opsluiten in één veilige kamer, met hun mand, kattenbak en voerbakje in de buurt.

Zorg dat ramen, deuren en kattenluikjes gesloten blijven. Een dier dat in paniek vlucht, vindt soms dagen later pas weer de weg naar huis. Een goed moment dus om te checken of de chip nog geregistreerd staat op het juiste adres.

Ook slim: wen je dier alvast aan vuurwerkgeluid. Op YouTube vind je opnames van vuurwerk – speel die zacht af terwijl je dier iets leuks doet of ontspant. Door het volume langzaam op te bouwen, leert het geluiden herkennen zonder paniek. Zo verklein je de kans op angstreacties tijdens de jaarwisseling. Mocht je dier ineens anders reageren op geluiden, dan is het verstandig om langs de dierenarts te gaan. Onderliggende problemen zoals gewrichtspijn kunnen ervoor zorgen dat je dier prikkelbaarder is, maar ook bijvoorbeeld slechter zicht of gehoor kan ‘bekende prikkels’ ineens anders laten binnenkomen.

Laat ze niet te lang alleen

Tijdens de feestdagen zijn veel mensen van huis – etentjes, familiebijeenkomsten, weekendjes weg. Honden en katten kunnen daar slecht tegen. Langdurige afwezigheid leidt tot stress, sloopgedrag of juist apathie. Vraag iemand om langs te komen, of breng je dier naar een vertrouwde oppas. IVC Evidensia adviseert om dieren nooit plotseling alleen te laten in een vreemde omgeving. Laat ze vooraf wennen, zodat de overgang rustig verloopt.

Blijf zelf kalm

Dieren spiegelen het gedrag van hun baasje. Hoe rustiger jij bent, hoe veiliger zij zich voelen. Zet de telefoon even weg, adem uit en neem een paar minuten om gewoon bij je dier te zitten. Als jij ontspannen bent, is dat de beste geruststelling die er is voor je dier.

Extra tip van de dierenarts Volgens dierenarts Marije Hendriks zijn er in Nederland meerdere vakantieparken en hotels waar je helemaal niets merkt van vuurwerk – een goeie plek dus om met je dieren naartoe te gaan tijdens de jaarwisseling. Marije: “Als je jezelf én je huisdieren een echt ontspannen start van het nieuwe jaar wil geven, zijn er meerdere vuurwerkvrije bungalowparken waar je viervoeter rond de jaarwisseling van harte welkom is.”