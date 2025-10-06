Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantie Raymond (54) op Tenerife werd onverwacht heel erg dierbaar

Nooit eerder vlogen ze zo samen, maar eens moest de eerste keer zijn. Daarom vertrokken de toen 44-jarige Raymond, zijn moeder (73) en man Dean rond de kerst van 2015 naar Tenerife. ‘’We gingen wel vaker met de hele familie naar Duitsland, maar dit keer waren we met z’n drieën’’. Het werd een vakantie vol met waardevolle herinneringen. De kers op de taart? Een boottocht in het gezelschap van springende dolfijnen.

Ver weg van de toeristische trekpleisters verbleven ze op een bijzondere locatie: een bananenplantage. ‘’Er waren maar een stuk of tien appartementen met daarbij een zwembad. Je kon zo tussen de bananenbomen wandelen’’, vertelt de inmiddels 54-jarige Raymond enthousiast. Het unieke, kleinschalige verblijf maakte flinke indruk. ‘’Je ziet van dichtbij hoe de bananen groeien en het proces verloopt.’’ Het Canarische eiland zet zich inmiddels meer en meer in voor lokale productie en duurzaamheid. ‘’Het verraste me in 2015 al dat Tenerife niet alleen supertoeristisch en massaal is, maar ook deze kant kent. Een verrassend pluspunt.’’

Kies voor lokaal Tenerife gaat voor een duurzame toekomst door lokale productie te stimuleren en zo de uitstoot van transport te verminderen. Projecten, zoals het behoud van bananenplantages, dragen bij aan voedselsoevereiniteit en ondersteunen de lokale economie. Daarnaast richt het eiland zich op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, efficiënter waterbeheer en het beperken van afvalverwerkingsemissies. Deze maatregelen maken deel uit van een bredere strategie om CO₂-neutraal te zijn in 2040, biodiversiteit te beschermen en een circulaire economie te bevorderen. Als bezoeker draag je bij door te kiezen voor lokale producten en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Bron: Turismo de Tenerife Bron: Turismo de Tenerife Bron: Eigen beeld Bron: Turismo de Tenerife

Bron: Turismo de Tenerife Bron: Turismo de Tenerife Bron: Eigen beeld Bron: Turismo de Tenerife

Griend met kleintje steelt de show

Raymond en zijn man zijn beide dol op dieren. Het hoogtepunt van de reis werd een boottocht vanuit Puerto de los Gigantes. ‘’We deden zoiets toen voor het eerst. De dolfijnen sprongen om de boot met ons mee. En we zagen een griend met een kalfje. Heel bijzonder om zo dichtbij te komen. Je wil bijna in het water springen, maar de natuur laat je met rust. Dat maakt het juist zo speciaal.’’ Want dankzij diervriendelijke regels worden de beestjes op Tenerife beschermd. Zo houden boten afstand, mag je er niet zwemmen en vaart men met respect voor het leefgebied.

Walvissen spotten? Ga voor verantwoord Tussen Tenerife en La Gomera ligt het unieke ‘Teno-Rasca’-zeegebied, Europa’s eerste Whale Heritage Site. Deze 22 kilometer lange kuststrook, van Punta El Fraile tot Punta Salema, is het derde erkende walvissenerfgoed wereldwijd – na Hervey Bay (Australië) en The Bluff (Zuid-Afrika). Hier leven het hele jaar door diverse soorten walvisachtigen, waaronder een vaste populatie van zo’n 200 grienden. Toeristen kunnen deze indrukwekkende dieren in hun natuurlijke omgeving bewonderen, maar wél op een verantwoorde manier. Veel excursieaanbieders zijn aangesloten bij het ‘Quality Charter’ en beloven daarmee diervriendelijke tochten die de impact op het mariene milieu tot een minimum beperken. Zo geniet je van een onvergetelijke ervaring, mét respect voor de oceaan en haar bewoners. Bekijk hier de lijst met erkende bedrijven.

De vakantie kende ook rustige momenten, in het gezelschap van Raymonds moeder. Slenteren over de boulevard, dineren bij lokale restaurants en genieten van het uitzicht op de zee. ‘’Met kerst kregen we van de verhuurder een pakketje bij de deur met daarin wijn en koekjes. Mijn moeder was zo enthousiast. Ze genoot van de kleine dingen, dat vind ik één van de mooiste herinneringen.’’

Stralend op alle foto’s

Een ander fijn aandenken is het fotoboek dat Raymond maakte. Ook moeder kreeg een exemplaar. ‘’Een jaar later lag dat boek nog steeds op tafel bij haar. Op alle foto’s straalt ze’’, vertelt hij. Sinds haar overlijden, heeft de tastbare herinnering voor hem nog meer betekenis. ‘’Ik pak het er nog regelmatig bij, zeker als iemand naar Tenerife gaat of erover praat.’’

Tips van Raymond: ‘Bezoek Masca, een plaatsje omringd door bergen of de hoofdstad Santa Cruz met het indrukwekkende Plaza España. Ook het havenstadje Puerto de Santiago is een aanrader.’

Volgens hem is Tenerife dé bestemming voor jong en oud. ‘’Reizigers kunnen zich vermaken en genieten van verschillende ervaringen op het eiland. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Het belangrijkste is om vooraf goed af te stemmen wat iedereen wil. Dan wordt het voor allemaal een mooie vakantie.’’

Ook blijvende herinneringen maken op Tenerife? Zet je koffer klaar en stippel hier alvast je plannen uit.