Van bootfeest tot bijzondere luxe: Tenerife blijkt voor Joëlle (30) een paradijs

Denk je bij Tenerife alleen aan zon, zee en all-inclusive? Dan mis je het authentieke eilandgevoel. Joëlle (30), die er inmiddels al even woont, ontdekte het Canarische eiland ooit als toerist. Ze bleef er plakken, letterlijk. Wat begon met een bootfeest en een flinke vonk, werd leven op een eiland waar luxe en natuur moeiteloos samenkomen.

Negen jaar geleden boekte de toen 21-jarige Joëlle met een goede vriendin haar eerste vakantie ‘verder weg’. Er stond een week vol excursies, cocktails en stranden op de planning. Maar al snel bleek de trip het begin van een heel ander avontuur. Op het eiland ontmoette ze haar vriend (31), die er al even woonde en werkte. ‘’Het klikte meteen’’, vertelt ze enthousiast. ‘’Hij verkocht mij en m’n vriendin tickets voor een bootparty. Diezelfde dag zei ik tegen haar: ‘dit voelt anders’.’’ Die klik bleek wederzijds, want ook hij deelde zijn gevoel met z’n vrienden.

Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. ‘’Vanaf toen hebben we elkaar die vakantie elke dag gezien. Vaak gingen we met z’n drieën samen op pad en liet hij ons het eiland zien.’’ Joëlles vriend kent het eiland op z’n duim, aangezien hij er sinds zijn negentiende al woont.

Quality time

Inmiddels woont ook Joëlle een tijdje op Tenerife, samen met haar vriend en hun dochtertje van bijna één jaar. Ook nu het stel ouders is geworden, maken ze graag ruimte voor quality time. Voor een boottrip bijvoorbeeld, volgens Joëlle een must voor elke bezoeker die het eiland eens van een andere kant wil zien. ‘’We houden van zeiltochten op kleinere boten. Dan vaar je langs de kust, met een drankje in de hand, en spot je walvissen. En we gaan graag naar het strand en bezoeken vervolgens een spa in een luxe hotel. De combinatie van zoute zee en de warme sauna is perfect. Je komt er zó door tot rust.’’

Joëlle gaat graag een dagje naar de spa in mooie hotels. Haar favorieten? Azules de Nivaria, Vincci la pantacion del sur en Bahia del Duque.

Vier de liefde in luxe Op Tenerife is de liefde nooit gewoon: ze is zonovergoten, intiem, premium én weelderig. Hier komen ‘amor’ en luxe moeiteloos samen. Denk aan overnachten in stijlvolle vier- of vijfsterrenhotels of privévilla’s met butlerservice, eigen tuin en zwembad. Laat je na een lange stranddag verwennen in eersteklas spa’s met fruitmaskers, Tibetaanse massages en sneeuwcabines. Ervaar wellness op topniveau in moderne klinieken met internationale certificeringen, perfect voor wie ontspanning wil combineren met medische verzorging. Liever een tripje waarbij iets meer adrenaline komt kijken? Ga dan samen op een zeiltocht langs de zonovergoten kust. Wie houdt van golfen, slaat een balletje op een van de adembenemende banen aan de Atlantische Oceaan. Tenerife biedt het hele jaar door zon, comfort, exclusiviteit én pure romantiek. Hier geniet je ultiem van jullie tijd samen.

Joëlles lievelingsplek? ‘’De rotsen bij Los Cristianos, voorbij de toeristische boulevard. Daar gingen we voor het eerst samen snorkelen. Dat blijft speciaal.’’ Maar ook El Teide blijft voor haar een magische plek. ‘’We gaan er vaak heen bij zonsondergang. Dan zit je boven de wolken, in stilte, te kijken hoe de zon ondergaat. Je kunt er zelfs de Melkweg zien als het donker is. Op mijn eerste avond terug op Tenerife, keken wij samen met mijn schoonfamilie naar de sterrenregen. Dat vergeet ik nooit meer.’’

Tranquilo op Tenerife

Het leven op het eiland bevalt haar na een aantal jaar nog steeds behoorlijk. ‘’Wat ik heerlijk vind, is het leven met de dag. Niet maanden vooruit plannen, maar gewoon op de dag zelf iemand uitnodigen. Veel buiten zijn, veel aan zee. Die eenvoud, het buitenleven, ook dát is luxe voor mij.’’

