Twintig jaar later droomt Lizette (38) nog altijd van Tenerife

Thuis: kou en een grijs wolkendek. Maar op Tenerife? Zon, de zee op loopafstand, een zachte 23 graden én wuivende palmbomen. Voor Lizette Schuurman (38) was het Canarische eiland twintig jaar geleden haar eerste ‘verre’ bestemming. Een ervaring die haar tot op de dag van vandaag is bijgebleven.

Als 18-jarige liep Lizette stage bij een luxe vijfsterrenhotel aan de Costa Adeje, gelegen in het zuidwesten van het eiland. Haar verblijf van zes maanden voelde aan als een tropisch avontuur. ‘’Het leek alsof ik buiten Europa was. De relaxte eilandsfeer, palmbomen en strandwandelingen op een steenworp afstand vond ik geweldig.’’ Daarnaast beschikt het eiland over cultuur, festivals en verschillende tradities.

Twintig jaar later denkt ze nog steeds met warme herinneringen aan haar buitenlandavontuur terug. Voor Lizette ontbrak het op Tenerife aan niets. Dat maakte het volgens haar de perfecte allround vakantiebestemming. ‘’Vanuit je hotel loop je zo naar een restaurant met een mooi uitzicht. Voor mij komen op het eiland ook nog eens de belangrijkste dingen samen: natuur, mensen en eten.’’

Een spannende eerste hap

Voor fijnproevers is Tenerife een waar paradijs. Lizette herinnert zich haar eerste kennismaking met de lokale keuken nog altijd levendig. ‘’Ik houd van eten en probeer op een bestemming altijd van alles. Hier at ik voor het eerst octopus. Bij de tentakels dacht ik wel even: ‘help, wat gaat dit worden?’, maar toen ik het proefde, bleek het heel erg lekker.’’

De Canarische eetcultuur sprak haar erg aan. Tapas bleken er een belangrijk onderdeel van het sociale ritme. ‘’In de namiddag borrelen met collega’s of vrienden, kleine hapjes erbij om te delen en een goed glas wijn. Het zorgt voor verbinding, een gezellige tijd en goede gesprekken. Dat doen wij in Nederland niet zo. Of in ieder geval niet genoeg.’’

Resorts om bij weg te dromen

Toe aan wat meer tijd voor jezelf, rust en comfort? Ook dan biedt Tenerife een uitzonderlijke ervaring. De zuidkust staat vol met stijlvolle resorts met uitzicht op zee, ruime suites, tropische tuinen en gastronomische restaurants. Het luxe hotel waar Lizette zes maanden mocht doorbrengen, was eveneens imposant. ‘’Het resort was helemaal wit, met marmeren details, ronde vormen en genoeg palmbomen. Echt luxe, een ervaring.’’

Tenerife is volgens Lizette een eiland met veel gezichten. “Het is veelzijdig. Van gezinnen tot aan stellen. Je kunt er met een boot weg, luxere restaurants bezoeken. Een mix van comfort en lokaal.” Het eiland is bovendien perfect voor actieve reizigers. “Veel mensen blijven op hun resort, maar eropuit trekken is de moeite waard. Er is veel te zien. Je kunt makkelijk een roadtrip maken. Het eiland is klein, je bent nooit uren onderweg.”

Van culinaire pionier tot vijfsterrenluxe Op het eiland beschikken 7 restaurants over 9 Michelinsterren. Tenerife heeft in het totaal 48 restaurants met een gastronomische beoordeling in de Repsol Zonnen Gids: 1 met Drie Zonnen, 5 met Twee Zonnen en 15 met Eén Zon (gastronomische Spaanse onderscheidingen, red.) Vijf wijngebieden met vulkanische bodems produceren unieke wijnen die zelfs Shakespeare roemde. Traditionele guachinches serveren authentieke gerechten bij lokale wijnen. De fusie van Europese, Afrikaanse en Amerikaanse invloeden, gecombineerd met het vulkanische terroir, positioneert Tenerife als vooruitstrevende gastronomische bestemming. Op het eiland verblijf je in absolute luxe: kies voor een suite in The Ritz-Carlton Abama, een villa met privézwembad bij Royal Garden Villas of een adults-only verblijf bij Iberostar El Mirador. Laat je verwennen in de spa van GF Victoria of Estanque Dorado, of geniet van sterrenkijken op de Teide met een privéguide. Vaar langs walvissen vanuit Puerto Colón aan boord van een jacht van White Tenerife, of winkel exclusief bij Plaza del Duque in Costa Adeje. Sluit af met een cocktail op het dakterras van Royal Hideaway Corales. Dit eiland combineert stijl, comfort en natuur op hoog niveau.

Eilandgevoel dat blijft plakken

Hoewel het eiland geliefd is bij toeristen, blijft de sfeer in Lizette’s ogen ontspannen en warm. “De mensen zijn heel toegankelijk. Ze probeerden echt Spaans met me te spreken, en als ik iets fout zei, corrigeerden ze me op een vriendelijke manier. Ze namen echt de tijd voor je.”

Tenerife in drie woorden? Lizette hoeft niet lang na te denken: ‘’Avontuurlijk, gezinsvriendelijk, uniek.’’ Of ze ooit weer terug zou willen? ‘’Ja, absoluut. Ik zie Tenerife steeds vaker weer voorbij komen. Dan denk ik: oh ja, dat was er ook nog. Ik heb er zes maanden gezeten, maar nog niet alles gezien. Dat maakt dat ik nog wel een keer terug wil.’’

