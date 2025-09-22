Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schilderen, smullen en bijzondere vriendschap: Tenerife smaakt voor Sylvia (55) naar meer

Na een heerlijke vakantie in 2020 keerde de 55-jarige Sylvia afgelopen januari terug naar Tenerife. Ook deze reis leverde weer bijzondere momenten op. Zo vond ze rust in het schilderen aan zee, genoot samen ze met haar man van culinaire verrassingen en sloot zij een onverwachte vriendschap.

De zonaanbidders uit Drenthe komen op het Canarische Eiland helemaal tot rust. Toch is het niet alleen maar achterover leunen, want zelfs vanaf haar strandbedje schildert Sylvia door. De Atlantische Oceaan is voor haar een grote inspiratiebron. Gewapend met water, aquarelverf en kleine papiertjes brengt ze urenlang creatief door. ‘’Thuis hebben we geen strand in de buurt. Hier is de zee met verschillende bootjes en surfers elke dag verschillend. En ook op de kade is er telkens iets anders te zien. Als ik iets bijzonders tegenkom, maak ik een foto en probeer ik dat na te maken.’’

Vind jouw perfecte golf op Tenerife Tenerife is een waar surfparadijs, met meer dan 30 surfspots verspreid over het eiland. Dankzij de constante golfslag en een watertemperatuur tussen de 19 en 26 graden kun je hier het hele jaar door surfen en bodyboarden. Beginners vinden hun golven op zand- en rotsbodems, terwijl gevorderden zich uitleven op het uitdagende vulkanische rif. De noordkust biedt de grootste golven, de zuidwestkust is iets rustiger. Liever windsurfen? Het Canarische eiland is hét windsurfwalhalla van Europa. Vooral El Médano, waar de wind 300 dagen per jaar trouw doorblaast! Hier worden niet voor niets wereldkampioenschappen gehouden. Met windstoten tot 30 knopen in de zomer is het eiland een trekpleister voor professionals en fanatieke hobbyisten. Geen uitrusting? Geen zorgen: materiaal en lessen zijn overal te boeken. El Cabezo en Playa de Las Américas zijn plekken voor de echte waaghalzen. Actie gegarandeerd!

Ook bloemen spelen een grote rol in haar werkjes. ‘’Ik word er vrolijk van, daarom schilder ik ze graag. Je ziet ze op Tenerife in de parken, langs de hotels en boulevards veel.’’

Op culinaire ontdekkingstocht

Een van de hoogtepunten deze vakantie? Het eten en de daaruit vloeiende bijzondere vriendschap. Sylvia en haar man werden door de host van hun B&B getipt over een lokaal restaurant. ‘’Het zat in een achteraf straatje en het eten was er subliem. De smaakcombinaties klopten dusdanig.’’ Als voormalig kok blijft de keuken haar boeien. Op Tenerife gaat ze dan ook graag op culinaire ontdekkingstocht. ‘’Het is voor mij een sport om restaurants te vinden die goed eten hebben en net even anders zijn.’’

Tip van Sylvia: ‘Laat je niet afleiden door het interieur, in eenvoudige tentjes vind je minsten zo lekker of lekkerder eten’

Bron: Eigen beeld Bron: Eigen beeld Bron: Eigen Beeld Bron: Turismo de Tenerife

Bron: Eigen beeld Bron: Eigen beeld Bron: Eigen Beeld Bron: Turismo de Tenerife

Zowel ’s middags als ’s avonds eet ze samen met haar man bewust buiten de deur. ‘’Dat doen we mede om de lokale bevolking te steunen.’’ Zo nu en dan stuit Sylvia dan op een smakelijke verrassing, zoals in het getipte lokale restaurant. ‘’Ze serveerden een gerecht van zeevruchten met een verrukkelijke dressing. De combinatie was heel bijzonder. Sommige gerechten vergeet je gewoon nooit meer.’’ Het personeel deed er alles aan om hun eetervaring onvergetelijk te maken. ‘’Ze deden zo hun best. Zowel de kok als Silvia uit de bediening.’’

Proef karakter Tenerife ontpopt zich als topbestemming voor liefhebbers van gastronomie, met een keuken die traditie en innovatie moeiteloos verenigt. De culinaire identiteit van het eiland is diepgeworteld in cultuur en natuur. Lokale producten, van papas antiguas en geitenkaas tot verse vis en gofio, vormen de basis. De biodiversiteit en microklimaten zorgen tevens voor een rijke variatie aan ingrediënten. In restaurants met Michelinsterren, authentieke guachinches en levendige markten proef je karakter. Alles draait er om emotie, authenticiteit en kwaliteit. Een bestemming die je niet alleen bezoekt, maar met al je zintuigen beleeft.

Bijzondere band met een naamgenoot

Want ook andere kleine momenten maken een vakantie zo nu en dan groots. In het restaurant ontmoette Sylvia haar naamgenoot Silvia met wie ze meteen een connectie had. De vrolijke serveerster was heel vriendelijk. Wat volgde, waren persoonlijke gesprekjes en een tafeltje dat speciaal werd vrijgehouden voor hun volgende bezoek. ‘’Je merkte meteen dat er een klik was. Ze deed zo aardig. En over mij zei ze dat ik het zonnestraaltje in het restaurant was. Het volgende bezoek kreeg ik een knuffel bij binnenkomst.’’ De twee sturen elkaar elke week nog een berichtje voor een update over elkaars leven.

Sylvia ervaart de sfeer op Tenerife sowieso als gemoedelijk. Ze geniet van straatoptredens waar muzikanten nummers als ‘Viva la Vida’ van Coldplay spelen op hun viool. ‘’Dat maakt een bepaalde sfeer. En wat is er nu leuker dan op een terras zitten met uitzicht op zee en mooie muziek erbij?’’

Aan wie binnenkort een vakantie naar Tenerife op de planning heeft, geeft Sylvia het volgende mee: ‘’Stel je open voor het eiland. Of je nu avontuurlijk bent of alleen maar wil zonnen, haal alles eruit wat erin zit.’’

Ook blijvende herinneringen maken op Tenerife? Zet je koffer klaar en stippel hier alvast je plannen uit.