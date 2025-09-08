Deel dit artikel: Share App Mail Pin

El Teide op Tenerife betovert Annemiek (55) keer op keer: ‘De Melkweg met het blote oog zien, magisch’

Voor Annemiek (55) voelt Tenerife al ruim twintig jaar als thuiskomen. Samen met haar man (53) en twee zoons (nu 20 en 17) maakte ze er talloze herinneringen. De Canarische vakantiebestemming is voor haar veel meer dan zon, zee en strand. ‘’We zijn heel ondernemend en nog steeds niet uitgekeken. Het eiland is dan ook echt uniek.’’

De favoriet van het gezin? Dat is met zijn 3715 meter letterlijk een hoogtepunt: vulkaan El Teide. ‘’De zonsondergang is er fenomenaal omdat het er eigenlijk altijd helder is. Opeens zie je dan één ster. Met het blote oog zie je daarna zelfs de Melkweg. Magisch!’’, vertelt Annemiek enthousiast. Met volle maan is het volgens haar nóg bijzonderder, want dan zie je midden in de nacht je eigen schaduw. ‘’De natuur daarboven is dag en nacht schitterend.’’

‘Het is er ontzettend stil en je hebt geen last van lichtvervuiling. Eigenlijk is het met niets te vergelijken’

Stralende sterrenhemel

Een moment dat voor altijd in hun geheugen staat, is hun eerste tocht met z’n tweeën naar de top. ‘’Het was de eerste reis zonder de kinderen. Dus gingen we samen naar boven.’’ Alsof het zo moest zijn, werd het ook nog eens vastgelegd. Want toeval of niet, bovenop de vulkaan ontmoette het stel een fotograaf. Het resultaat? Een betoverende foto van hen samen, onder een hemel vol met sterren. ‘’Zelf krijg je dat niet zo vastgelegd. Met z’n tweeën sta je normaal hooguit op een selfie en zie je de sterren amper.’’

Voordat je zelf naar boven gaat, heeft Annemiek nog wel een tip. Zo is in de winter een dikkere jas of trui geen overbodige luxe. In de zomer heb je aan een vestje voldoende. Bij een goede voorbereiding kan het ontspannen op de El Teide echt beginnen. ‘’In alle rust, het is er ontzettend stil en je hebt geen last van lichtvervuiling. Met een blik op een wereld die we vanaf de grond niet zien. Het is eigenlijk met niets te vergelijken.’’

Te gast bij een eeuwenoude traditie

Naast alle natuurpracht is Annemiek fan van het lokale leven. Zo noemt ze de Romería in La Laguna. ‘’Wij kregen altijd leuke tips van ondernemende Nederlanders. Zo kwamen we bij dit traditionele festival terecht.’’ Tijdens de Romería eert men beschermheilige San Benito en bedankt hem voor de goede oogst. ‘’Iedereen loopt in klederdracht, van baby’s tot bejaarden. Er trekken karren met een ossen en loslopende geiten door de straten. En overal worden vlees- en groentespiesjes van de barbecue uitgedeeld’’, zo herinnert Annemiek zich. Dat alles onder het genot van muziek, dans en kleurrijke linten aan hoge palen. Wat het zo bijzonder maakt? ‘’De authenticiteit, het is echt local. Wij waren er te gast en maakten echt even onderdeel uit van hun tradities.’’

Het feest is hier nooit ver weg

Ook het carnaval in Santa Cruz is een blijvende herinnering. ‘’Na Rio is dit het grootste carnaval.’’ De eerste keer belandde het gezin er spontaan. ‘’In 2007, toen ik zwanger was van onze tweede, liepen we er rond en vroegen we ons af waarom er zoveel mensen stonden te wachten.’’ Al snel kwam de aap uit de mouw en volgde er een drie uur durende optocht. ‘’Met kleine pakjes, veel veren en ritme. Helaas viel het nooit samen met de schoolvakanties, maar ik zou er graag nog eens naartoe gaan.’’

En dan is er nog dat ene speciale concert. “Onze jongste zoon is fan van Ed Sheeran. Hij keek op zijn telefoon: Ed kwam niet naar Nederland, maar wel naar Tenerife. Onze ouders hebben er een verblijf, dus we hebben kaartjes geregeld. Het was in het voetbalstadion van Tenerife, kleiner en intiemer dan in Nederland. Hij zong daar voor het eerst live ‘Tenerife Sea’. De locals reageerden daar geweldig op.”

Altijd anders maar toch vertrouwd

Twee decennia komen ze op het eiland, en nog steeds ontdekt het gezin nieuwe plekken. ‘’Als het in het zuiden te warm is, gaan we naar de noordkant, dat is een stuk koeler. Elke ochtend wandel ik drie kwartier tot een uur. Je hebt schitterende natuur, zee, restaurants, discotheken én doodse stilte boven op de Teide. Tenerife is allround. Alles zit erin. Je kunt de rust opzoeken, maar ook de reuring’’, beschrijft Annemiek.

Ze sluit af met een glimlach: ‘’En we hebben er vrienden gemaakt met wie we nog contact hebben.’’

Ontdek het heelal zelf In het noorden van Tenerife vind je gespecialiseerde bedrijven die complete sterrenkijkervaringen aanbieden, inclusief uitrusting, informatie en nachtelijke excursies. En op 2.400 meter hoogte ligt het Observatorio del Teide, onderdeel van het Instituto de Astrofísica de Canarias. Hier zorgen telescopen van uitzonderlijke kwaliteit voor een scherpe blik op de heldere hemel. Je kunt deelnemen aan rondleidingen om meer te leren over de wetenschap achter sterrenkunde en het gebruik van deze indrukwekkende apparatuur. Een unieke kans om het universum van dichtbij te verkennen!