Eefke (39) over Tenerife: ‘Soms voelt het alsof je door een schilderij loopt’

De locals noemen Tenerife niet voor niets ‘healing island’ en dat is ook zo’n beetje wat het voor de 39-jarige Eefke Verhagen betekent. Zodra ze voet zet op het Spaanse eiland, daalt er een rust over haar heen. ‘’Van nature ben ik het type ‘snel, snel, snel’. Maar hier is langer wachten oké.”

Gas terugnemen, is iets wat haar normaal gesproken niet zo goed afgaat. Toch lukt het Eefke op Tenerife moeiteloos. Het tempo ligt er een stuk lager dan in Nederland. En dat merkt ze. ‘’Ik werk er zelfs beter. Het is voor mij geen vakantie, maar ik leef er wel in een andere flow. Ik voel me fitter en veel frisser. Alles gaat er zo vanzelfsprekend, dat is bijna niet uit te leggen.’’

Voorheen vond Eefke ontspanning in de bergen van Oostenrijk. Maar tegenwoordig heeft Tenerife een speciale plek in haar hart. En dat is niet voor niets: ‘’Je hebt er bergen, zee, een woestijnlandschap en weelderige tropische stukken. Soms ervaar je op één dag alle seizoenen. Vorige kerst reed ik in een cabrio met kerstmuziek naar de sneeuw op de Teide. Even later zaten we op het strand’’, vertelt ze enthousiast.

Stilstaan bij de klotsende golven

Het vulkanische eiland verrast haar door de ongekende diversiteit telkens weer. Ze wandelt graag door de verschillende landschappen. ‘’De noordzijde is echt magisch. Natuur, stilte, bossen en bloemen die je nergens anders ziet. Soms voelt het alsof je door een schilderij loopt. Hiken speelt als ze op het eiland is een grote rol. ‘’Het helpt me om mijn hoofd leeg te maken. Alleen als het zicht op zee bij een wandeling, het raakt me elke keer opnieuw.’’ Maar ook de kleinere momenten laten een blijvende indruk achter. ‘’Wanneer ik langs de paden bij de kust wandel en de golven hoor beuken tegen de kliffen, moét ik even stilstaan. Dat geluid, de kracht en het uitzicht…’’

Haar favoriete wandeling? De tocht naar de top van de Teide. ‘’In één dag ga je van zeeniveau naar ruim 3700 meter hoogte.’’ Eefke komt onderweg eerst palmbomen tegen gevolgd door herfstbossen en een maanlandschap. ‘’Je beleeft er letterlijk de vier jaargetijden.’

Tip van Eefke: ‘Ga niet alleen naar het toeristische zuiden. Ontdek de natuur in het noorden, wandel en adem de lucht in. Ga met de kabelbaan de Teide op, bezoek Playa del Bollullo (waar het is aan te raden om bij vloed te gaan zwemmen, wanneer het water dieper en de zee doorgaans rustiger is, red.), laat je verrassen door de schoonheid van het onbekende. En sta vooral af en toe even stil.’

‘Elke wandeling op Tenerife is anders’

Wat veel mensen volgens Eefke niet weten, is hoeveel natuur er op Tenerife te vinden is. ‘’Iedereen denkt aan toerisme en stranden, maar het eiland is juist zó groen en ruig. Je kunt er hiken langs de kust, door bossen, langs vulkanisch gesteente, bloemenvelden… elke wandeling is anders.’’

Stap voor stap een ontdekking Tenerife is het grootste Canarische eiland en wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van natuur, cultuur en eindeloos veel mogelijkheden voor ontspanning en sportieve activiteiten. Het eiland telt meer dan 1.500 kilometer aan wandelpaden die slingeren door 43 natuurgebieden. Wandelen is dé manier om dichter bij de vulkanische gebieden, ruige kloven, grillige kustlijnen en de tropische laurierbossen te komen. Het eiland heeft een fijn klimaat met warme winters en zachte zomers en is daardoor het hele jaar door een perfecte bestemming voor buitenactiviteiten.

De impact op haar gezondheid is merkbaar. Ooit was Eefke zestig kilo zwaarder en kampte ze met nierproblemen. ‘’Er werd zelfs gesproken over een transplantatie. Terug in Nederland, na een tijd op Tenerife, was mijn bloeduitslag ineens weer normaal. Inmiddels ben ik ook van fibromyalgie hersteld, daarom kan ik zo genieten van het wandelen. Of het door het eiland komt? Geen idee. Maar het zegt toch iets’’, vertelt ze nuchter.

Heimwee naar een diep gesprek

Terug in Nederland mist Eefke vooral de rust, vriendelijkheid van de mensen en het ritme van het eiland. Want wat haar ook aantrekt, is hoe open de mensen zijn. ‘’Laatst nog: in een koffiezaakje gaf de medewerker ons cola toen we ziek waren, en vroeg dagen later hoe het ging. En een buurman waarmee ik drie woorden had gewisseld, betaalde mijn koffie. In ons land zie je dat zelden.’’

Na een paar maanden onder de Spaanse zon, valt het afscheid haar iedere keer weer zwaar. ‘’In het vliegtuig moest ik huilen. Ik kende dat gevoel helemaal niet. Ik had echte heimwee. De mensen hier staan altijd open voor een diep gesprek, ondanks dat ik de taal nog niet goed beheer. Het doet me beseffen hoe bekrompen het leven in Nederland soms aanvoelt.’’

Maak je op voor de ultieme uitdaging Route 040, een van Europa’s zwaarste wandelroutes, is heropend op Tenerife. Deze spectaculaire tocht van 27,8 km brengt je vanaf het strand van El Socorro tot de top van de Teide op 3.715 meter hoogte. Goed voor ruim 4.000 hoogtemeters! Dankzij nieuwe routeborden en herstelde paden is de route nu veiliger en beter begaanbaar. Ideaal voor fanatieke wandelaars en trailrunners die Tenerife op een sportieve manier willen verkennen. Dankzij het milde klimaat is deze extreme hike het hele jaar door te doen. Voor de laatste kilometers van de route is een vergunning vereist, die je hier kunt aanvragen.

