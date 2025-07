Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgen om thuis verpesten vakantiegevoel: zo blijf je ontspannen weg van huis

Nederlanders kijken reikhalzend uit naar hun zomervakantie – of zijn inmiddels al vertrokken – maar écht ontspannen lukt lang niet iedereen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft (47%) zich op vakantie zorgen maakt over het thuisfront en dus minder kan genieten. En die zorgen gaan vooral over de veiligheid van het huis.

De cijfers liegen er niet om: ruim de helft (54%) van de vakantiegangers noemt in het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Ring, de beveiliging van hun woning als grootste bron van onrust. Daarna volgen het verzorgen van tuin en planten (34%), bezorgde gedachten over post en pakketten (23%) en zelfs de mogelijkheid van onverwachte bezoekers (16%). Opvallend is dat één op de vijf mensen zich al zorgen begint te maken zodra ze hun voordeur achter zich dichttrekken. Nog eens 19% krijgt die onrust zodra ze op de vakantiebestemming aankomen.

Behoefte aan controle

Niet geheel onterecht, want 27% van de Nederlanders heeft in het verleden daadwerkelijk problemen gehad tijdens hun afwezigheid – van inbraak tot gemiste leveringen of bijvoorbeeld schade aan eigendommen. Zulke ervaringen vergeet je niet en versterken de behoefte aan controle.

Slimme technologie helpt vakantiegangers ontspannen

“Nederlanders werken het hele jaar hard en verdienen het om ten volle van hun vakantietijd te genieten”, zegt Dave Ward, Managing Director EU en Internationaal bij Ring. “Ons onderzoek legt de nadruk op een belangrijke uitdaging, namelijk het onvermogen om je mentaal los te koppelen van thuiszorgen wanneer je fysiek weg bent. Met de veiligheid van het huis als de grootste zorg, is het duidelijk dat Nederlanders oplossingen nodig hebben die zorgen voor meer zekerheid wanneer het gaat om de veiligheid van hun eigendommen.”

Je huis virtueel bewaken

Steeds meer mensen gebruiken daarom slimme technologie om met een gerust hart op reis te gaan. Zo zegt 29% van de ondervraagden gebruik te maken van smart home-apparaten of camera’s. En 28% houdt het thuisfront in de gaten via apps of videodeurbellen. Meer dan de helft (53%) denkt bovendien dat ze zich makkelijker zouden kunnen ontspannen als ze hun huis virtueel kunnen bewaken.

Vanaf je vakantieadres live beelden bekijken

Met slimme beveiligingssystemen zoals Ring kun je op afstand live beelden bekijken, communiceren met mensen aan je deur en direct meldingen krijgen bij beweging. Alles vanaf je smartphone, waar je ook bent. Voor wie grip zoekt zonder voortdurend fysiek aanwezig te zijn, is dat een uitkomst.

De beste praktische tips voor een zorgeloze vakantie

Om vakantiegangers te helpen écht te ontspannen, ontwikkelde Ring samen met psycholoog Dr. Lalitaa een gids met praktische én mentale tips om angsten tijdens vakantie te verminderen. Dit zijn de belangrijkste:

Maak een checklist voor vertrek (denk aan sloten, ramen, alarmsysteem)

Stel vaste momenten in om digitaal te checken en laat je telefoon daarna liggen

Gebruik slimme instellingen zodat je alleen waarschuwingen krijgt als het nodig is

Oefen met mindfulness om meer in het hier en nu te blijven

Bedenk vooraf wat je zou doen bij veelvoorkomende situaties zoals een gemiste levering of een vreemde aan de deur

“Vakantie is bedoeld om bij te komen, maar dat lukt niet als je continu met thuis bezig bent”, zegt Dr. Lalitaa. “Door praktische beveiligingsmaatregelen zoals de bewakingsmogelijkheden van Ring op afstand te combineren met bewuste ontspanningstechnieken, kunnen vakantiegangers de balans vinden tussen verbonden blijven en echt tot rust komen.”