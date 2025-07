Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mysterie rond verdwenen koffers: wat gebeurt ermee en wat zijn je rechten?

Je staat bij de bagageband. Koffers draaien voorbij. Eerst die van je buurvrouw. Dan die felgroene met wat vage stickers van een duikschool in Thailand. Maar jouw koffer komt niet. Die ene die maar blijft langskomen, is het toch écht niet. Uiteindelijk stopt de band. Geen bagage. Het is een schrale troost, maar je bent bij lange na niet de enige.

Geen tandenborstel, geen schone onderbroeken en naar je nieuw aangeschafte zomeroutfits kun je ook wel fluiten. Het overkomt iedere dag honderden mensen. Wat gebeurt er met die bagage en hoe kun je jezelf wapenen tegen een verloren vakantiegevoel?

Tienduizenden koffers blijven elk jaar spoorloos

Hoewel de meeste bagage gewoon met je meereist, gaat het soms mis. Naar schatting 250.000 koffers raken per jaar op Nederlandse luchthavens vertraagd, beschadigd of kwijt. In veel gevallen duikt de bagage later alsnog op. Maar volgens internationale cijfers raakt zo’n 5 tot 8 procent permanent zoek. Dat zou in Nederland neerkomen op 12.000 tot 20.000 koffers per jaar die nooit meer terechtkomen.

Als een koffer op Schiphol blijft staan en drie maanden lang niet wordt opgeëist, wordt hij eigendom van de luchthaven. De bagage verdwijnt dan niet zomaar uit beeld. Vier keer per jaar worden koffers en gevonden voorwerpen geveild door Veilinghuis De Eland in Diemen.

De veilingen trekken zowel handelaren als particulieren die nieuwsgierig zijn naar het onbekende. Maar achter iedere koffer schuilt natuurlijk ook het verhaal van een reiziger van wie de spullen nooit zijn teruggekomen.

Zekerheid bij verlies bagage

Als je koffers zijn verdwenen, is dat natuurlijk flink balen. Maar de pijn wordt wel flink verzacht als je aanvullend bent verzekerd. Bijvoorbeeld met de Bagagedekking van Interpolis, onderdeel van de doorlopende reisverzekering. Deze dekking biedt extra zekerheid als je bagage kwijt is, beschadigd raakt of wordt gestolen. Je hoeft niet afhankelijk te zijn van de luchtvaartmaatschappij: je meldt je schade direct bij de verzekeraar.

Wat kun je doen als jouw koffer zoek is?

Ben je niet verzekerd of wil je eerst proberen je koffer terug te vinden, dan kun je bij Schiphol terecht via de informatiebalie of een digitaal formulier invullen. Dat geldt wel alleen als je je koffer bent kwijtgeraakt vóór het inchecken. Is je koffer tijdens de vlucht verdwenen, dan moet je contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij en daar aangifte doen. Die aangifte is nodig voor een schademelding bij de verzekeraar.



Als er identificatie op of in de koffer zit, is de kans groter dat deze nog terugkomt. Anders is de kans reëel dat hij uiteindelijk op de veiling belandt.



Luchtvaartmaatschappijen zijn aansprakelijk voor verloren bagage, maar de maximale vergoeding ligt rond de €1.600. En je moet vaak aankoopbewijzen tonen om een schadevergoeding te krijgen, wat in de praktijk lastig kan zijn. Als je verzekerd bent bij Interpolis en de aanvullende dekking bagage hebt, ontvang je per persoon maximaal € 250 om direct de basisartikelen aan te schaffen, zoals kleding, schoenen en toiletartikelen.

Tips om risico op verlies te beperken

Geef je koffer een duidelijk label, ook aan de binnenkant. Stop waardevolle spullen altijd in je handbagage. Gebruik een tracker, zoals een AirTag, om je bagage zelf te kunnen volgen.