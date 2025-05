Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Was je niet bij CASA BACARDÍ met Frenna? Dan heb je hét feest van het jaar gemist

Een mojito in de hand en de woorden: “BACARDÍ is where it’s at”, rechtstreeks uit de mond van Frenna. Wat begon als een spontane ontmoeting backstage bij Lowlands, groeide uit tot een opvallende samenwerking tussen de Haagse artiest en het iconische rummerk.

“We raakten aan de praat en het klikte meteen”, zegt Robin de Bruijn, Brand Director BACARDÍ, over zijn eerste ontmoeting met Frenna. De samenwerking kwam dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. Voor BACARDÍ iets om trots op te zijn. ‘’We zien dit als het samenbrengen van twee iconen in een jaar waarin er zoveel te vieren valt. Frenna weet op zoveel vlakken de toon te zetten. In die zin: een no-brainer.’’

We spoelen door naar Paaspop een jaar later: Frenna trekt onverwachts met twintig dansers en een gigantische speaker vanuit het hoofdpodium richting CASA BACARDÍ. “Dat soort energie blijft hangen en het werd online ook veel gedeeld. Je merkt dat het verdergaat dan bereik, mensen hadden het er echt over,” vertelt De Bruijn enthousiast. Stel je voor: geen script, geen merkpraat, gewoon authentieke energie. En die pure sfeer, dat is natuurlijk waar het om een festival allemaal om draait.

CASA BACARDÍ is al jaren een vaste waarde op festivals. Wat het zo populair maakt? “De vibe”, zegt De Bruijn zonder aarzelen. ”Mensen voelen zich er meteen thuis. Het komt niet over als een merkactivatie, maar als een plek waar je jezelf kunt zijn. Goede muziek (sound of rum), tropische energie en de beste cocktails. We creëren een wereld waar mensen dansen, genieten en zich verbonden voelen.’’

Feest! BACARDÍ Cola bestaat 125 jaar

Naast de samenwerking en het opnieuw uitrollen van CASA BACARDÍ viert het rummerk dit jaar een bijzondere mijlpaal: 125 jaar BACARDÍ Cola. Volgens de De Bruijn hebben we allemaal wel een herinnering aan deze tijdloze klassieker. ”Iedereen kent wel dat moment een eerste festivalzomer, een avond stappen waar je BACO’s dronk met je vrienden, of die ene vakantie waar het standaard je eerste ronde was.’’

De Bruijn benadrukt dat de BACO geen trend is, maar een icoon. Het drankje sluit in zijn ogen goed aan bij een generatie die aan de ene kant op zoek is naar vernieuwing, maar ondertussen ook veel waarde hecht aan eenvoud en nostalgie. ‘’Op festivals draait alles om beleving en emotie. Dan werkt zo’n icoon verbindend tussen generaties, momenten en smaken.’’ Dus, op welk feestje proost jij binnenkort met vrienden én onbekenden?

Hier vind je CASA BACARDÍ aankomende zomer: 7 en 8 juni, Amsterdam Open Air

2 tot en met 4 augustus, Solar Weekend Festival (20-jarig jubileumeditie)

15 tot en met 17 augustus, Lowlands (10 jaar BACARDÍ X LOWLANDS)

#NIX18