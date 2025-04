Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ken jij deze tips al? Volgens experts gaat je telefoon zo langer mee

Voor velen is hun telefoon een onmisbaar onderdeel van het dagelijks leven. Zodra er een probleem ontstaat, is de verleiding groot om direct een nieuwe aan te schaffen. Maar wist je dat je de levensduur van je huidige toestel aanzienlijk kunt verlengen? Dit is niet alleen goed voor je portemonnee, maar draagt ook bij aan een duurzamere wereld.



Experts van Vodafone delen voor onze lezers praktische tips om je telefoon langer mee te laten gaan én om geld te besparen.



Zo haal je het maximale uit je telefoon:

1. Investeer in goede bescherming

Een kwaliteitshoesje en screenprotector zijn essentieel. Die beschermen niet alleen tegen krassen op het scherm, maar bieden ook cruciale bescherming voor de behuizing bij onverwachte valpartijen. Alle klanten die bij Vodafone tot 27 april een nieuwe telefoon bestellen, krijgen voor dat nieuwe exemplaar een telefoonhoesje cadeau, zodat deze nieuwe telefoon beter beschermd is en je er dus langer mee kunt doen. Check hier de voorwaarden.

2. Kies voor reparatie

Is je scherm gebarsten of werkt je telefoon niet optimaal? Overweeg dan eerst reparatie voordat je een nieuwe koopt. Dit is vaak milieuvriendelijker én goedkoper. Vodafone heeft diverse reparatiemogelijkheden om je toestel weer als nieuw te laten functioneren.

3. Houd je telefoon malwarevrij

Kwaadaardige software, oftewel malware, is een grote bedreiging voor je telefoon. Het kan je gegevens stelen, je toestel trager maken en zelfs de batterijduur verkorten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen voorkomen dat je telefoon besmet raakt.

Download alleen apps uit officiële stores zoals de Google Play Store of Apple App Store. Apps van onbekende bronnen kunnen schadelijke software bevatten. Ook is het belangrijk om je software regelmatig te updaten. Dit helpt beveiligingslekken te dichten en beschermt je toestel beter.

Klik niet zomaar op verdachte links of bijlagen in e-mails, berichten of pop-ups. Cybercriminelen gebruiken deze om malware te verspreiden. Daarnaast kan een goede antivirusapp helpen om je telefoon actief te scannen op bedreigingen.

Wees ook voorzichtig met openbare wifi-netwerken. Criminelen kunnen via onbeveiligde netwerken meekijken. Gebruik bij voorkeur een VPN als je toch openbare wifi gebruikt.

Door alert te blijven en deze stappen te volgen, houd je je telefoon veilig en blijft hij soepel werken.

4. Zorg goed voor je batterij

Behandel je batterij met zorg. Laat ‘m niet volledig leegraken voor je hem oplaadt. Beter is om op te laden wanneer de batterij nog redelijk vol is. Gebruik bij voorkeur officiële oplaadkabeltjes. Goedkope alternatieve kabels hebben vaak minder goede veiligheidsfuncties en kunnen je telefoon beschadigen.

5. Houd je opslag overzichtelijk

Zorg voor een georganiseerde opslagruimte door regelmatig onnodige apps, foto’s en video’s te verwijderen. Je zal versteld staan hoeveel ongebruikte apps en overbodige bestanden je in je telefoon hebt staan. En een overvolle opslag kan leiden tot vertraging en prestatieproblemen. Wat je toch wil bewaren, kun je opslaan in de cloud.

6. Ga voor refurbished telefoon

Waarom altijd nieuw kopen? Refurbished toestellen zijn vrijwel gelijkwaardig aan nieuwe modellen, maar voordeliger geprijsd. Volgens het Vodafone Circular Economy Plan bespaar je met een refurbished telefoon tot 50 kilogram CO2 en 164 kilogram aan grondstoffen. Vodafone biedt volledig gecontroleerde refurbished modellen met twee jaar garantie.

7. Ruil je oude telefoon in

Overweeg je toch een nieuwe telefoon? Ruil dan je oude toestel in. Dit kan leiden tot een lagere prijs voor een nieuwe. Vaak kunnen de materialen van je oude smartphone gerecycled worden. Bij Vodafone krijg je bij aanschaf van een nieuwe telefoon 200 euro extra inruilwaarde voor je oude toestel, bovenop de waarde van je oude exemplaar. Voor iedere ingeleverde telefoon gaat 1 euro naar het WWF-project Forest Foresight.