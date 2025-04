Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op deze manier bouw je snel kennis van beleggen op

In een tijd van lage spaarrentes is er een hele nieuwe generatie beleggers ontstaan. Dankzij slimme tools en technologie is beleggen toegankelijker geworden, ook voor mensen die nieuw zijn op de markt of met beperkte middelen willen beginnen. Toch is het goed om te onthouden: elke vorm van beleggen brengt risico’s met zich mee, inclusief de mogelijkheid om (een deel van) je inleg te verliezen.

De belangrijkste aspecten van succesvol beleggen.

Succesvol beleggen begint met een duidelijk plan. Vertrouwen op onderbuikgevoel of impulsieve beslissingen leidt zelden tot stabiele positieve resultaten. Steeds meer beleggers ontdekken dat automatisch beleggen een effectieve manier is om hun portefeuille te beheren. Geen gedoe meer met het juiste moment kiezen of ingewikkelde strategieën uitdenken.

Trading 212 loopt hierin voorop met de Pies & AutoInvest-functie, waarmee gebruikers hun beleggingsstrategie kunnen automatiseren. Zo kun je eenvoudig spreiden en hoef je niet dagelijks je beleggingen te beheren. Met het gebruiksvriendelijke platform van Trading 212 bouw je in een paar stappen een gespreide portefeuille die automatisch wordt bijgewerkt op basis van jouw voorkeuren. Houd er wel rekening mee: automatisch beleggen betekent niet automatisch winst, en je loopt nog steeds risico’s door bijvoorbeeld marktvolatiliteit of economische ontwikkelingen.

Proberen te timen wanneer de markt stijgt of daalt – zogeheten market timing – is zelfs voor ervaren beleggers extreem lastig. De markt wordt beïnvloed door talloze factoren die moeilijk te voorspellen zijn.en tijdstrategieën leiden zelden tot een gegarandeerd beter resultaat. Daarom kiezen veel beleggers liever voor een gestructureerde aanpak. Automatisch beleggen via Trading 212 kan hierbij helpen, maar het blijft belangrijk om goed naar je eigen risicobereidheid en financiële doelen te kijken voordat je begint.

Spreid je risico en begin al met €1

Een gouden regel in beleggen: stop niet al je geld in één mandje. Oftewel: spreid je risico door in verschillende activa te investeren. Met de Pies-functie van Trading 212 kun je automatisch je geld verdelen over meerdere aandelen. Je stelt zelf je voorkeuren in, en AutoInvest voert jouw strategie vervolgens automatisch uit. Waar beleggen vroeger een flinke zak geld vereiste, kun je nu al beginnen met €1. Dankzij fractioneel beleggen bij Trading 212 kun je zelfs kleine bedragen investeren in grote namen zoals Apple of Microsoft. Zo wordt de beurs bereikbaar voor iedereen – ook zonder groot startkapitaal. Houd er rekening mee: Trading 212 rekent geen commissie, maar andere kosten kunnen van toepassing zijn.

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, inclusief de mogelijkheid om je inleg te verliezen. Vind je het spannend en wil je eerst oefenen? Dat kan. Bij Trading 212 kun je gratis starten met een demo-account met virtueel geld. Handig om het platform en je beleggingsstrategie te verkennen – al zegt een gesimuleerde prestatie natuurlijk niets over de werkelijkheid.

Het effect van rente op rente

De droom van snel rendement klinkt aantrekkelijk, maar onderzoek wijst uit dat een lange adem vaak beter werkt. Dat komt door het effect van samengestelde rente, waarbij je opbrengsten automatisch opnieuw worden geïnvesteerd en zo zelf ook weer rendement opleveren.

Dankzij functies zoals AutoInvest kun je hier optimaal van profiteren. Door regelmatig én automatisch te investeren, bouw je aan een solide lange termijn strategie, zonder dat je steeds handmatig hoeft in te grijpen. Maar ook hier geldt: automatisch beleggen haalt het risico niet weg. Denk aan marktvolatiliteit of economische schommelingen.

Of je nu een beginnende of ervaren belegger bent: technologie zoals AutoInvest kan je helpen je doelen te bereiken, mits je goed weet wat je wilt en hoeveel risico je daarbij accepteert.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Pies & AutoInvest is een uitvoeringsdienst – geen beleggingsadvies of portefeuillebeheer. Automatisch beleggen verwijst naar het uitvoeren van ingeplande stortingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingskeuzes en herverdeling. Er kunnen andere kosten van toepassing zijn. Bekijk de voorwaarden en kosten.



Trading 212 Markets Ltd is geregistreerd op Cyprus (bedrijfsnummer HE 409763, vergunning 398/21). Trading 212 is een handelsnaam van Trading 212 UK Ltd., Trading 212 Markets Ltd. en Trading 212 AU PTY Ltd.