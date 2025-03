Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo bescherm je je privacy bij online daten

Online daten is de normaalste zaak van de wereld (miljoenen Nederlanders doen het), maar wist je dat datingapps vaak veel meer over je weten dan je lief is? Van je locatie tot je persoonlijke voorkeuren: de apps delen veel van die informatie met adverteerders. En dat heb je niet eens door. Maar als jouw gegevens in verkeerde handen vallen, kan dat serieuze gevolgen hebben.

In Nederland loopt er op dit moment zelfs een rechtszaak tegen Tinder, met als doel privacyschendingen te stoppen en een schadevergoeding te krijgen voor gedupeerden. Gebruikers kunnen zich hier nog steeds voor aanmelden. Ondertussen kun jij veel doen om je privacy te beschermen bij online daten.

1. Check de privacy-instellingen van je datingapp

Veel datingapps verzamelen meer data dan nodig om een goede match te maken. Standaardinstellingen zijn vaak zo ingesteld dat de apps zoveel mogelijk informatie over je opslaan en delen, zonder dat je hier expliciet toestemming voor geeft. Check daarom altijd de privacy-instellingen van de app die je gebruikt. Kun je instellen wie jouw profiel ziet? Is het mogelijk om je locatie alleen te delen wanneer je de app gebruikt, in plaats van continu? Kun je jouw account volledig verwijderen, inclusief alle bijbehorende gegevens?

Sommige apps bieden de optie om je profiel ‘onzichtbaar’ te maken voor mensen die je niet zelf hebt geliket. Dit is een goede manier om meer controle te houden. Als je deze instellingen kritisch bekijkt en eventueel aanpast, verklein je de kans dat je gegevens worden gebruikt voor advertentiedoeleinden of in verkeerde handen komen.

2. Deel geen gevoelige informatie in je profiel

Natuurlijk wil je opvallen met een pakkende bio, maar denk goed na over welke informatie je deelt. Veel mensen vermelden zonder nadenken hun volledige naam, werkgever of social media profielen. Dat lijkt onschuldig, maar in de praktijk maakt het je extreem makkelijk te traceren. Met een paar klikken kan iemand je vinden op LinkedIn, Facebook of Instagram en met een beetje moeite zelfs je huisadres achterhalen. Ook kan gevoelige informatie, zoals je religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid onbedoeld tegen je gebruikt worden. Datingapps verzamelen en analyseren deze gegevens, en in sommige gevallen delen met adverteerders. Houd je profiel algemeen, en bewaar diepgaande gesprekken en details voor later.

3. Wees voorzichtig met het delen van je locatie

Veel datingapps werken met locatiebepaling om matches in de buurt te laten zien. Dit kan handig zijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. Sommige apps tonen je exacte afstand tot andere gebruikers, waardoor iemand met slechte bedoelingen vrij eenvoudig kan achterhalen waar je je bevindt – of zelfs waar je woont. Daarnaast slaan veel apps je locatiegeschiedenis op, wat betekent dat ze weten waar je werkt, waar je regelmatig komt en zelfs wat je vaste routine is. Dit kan informatie zijn waar mensen misbruik van kunnen maken. Controleer daarom altijd of je locatie continu wordt gedeeld of alleen wanneer je de app gebruikt. Pas dit waar mogelijk aan in de instellingen van de datingapp.

4. Let op nepaccounts en koppelingen met sociale media

Veel datingapps bieden de mogelijkheid om je profiel te koppelen aan apps zoals Instagram, Spotify of Facebook. Dit lijkt handig – je kunt zo je muzieksmaak laten zien of extra foto’s delen – maar bedenk wel dat je hiermee nóg meer informatie blootgeeft. De datingapp krijgt hierdoor toegang tot je profielen en kan die informatie gebruiken voor advertentiedoeleinden en zelfs verkopen aan derden.

Daarnaast zijn er veel nepaccounts actief op datingapps. Soms worden die beheerd door cybercriminelen die je proberen te verleiden tot het delen van gevoelige informatie of zelfs uit zijn op je geld. Wees vooral heel erg op je hoede als iemand je een link stuurt, je telefoonnummer vraagt of je over probeert te halen om naar een andere app te verhuizen. Een simpele Google-zoekopdracht op de naam of profielfoto van je match kan al snel duidelijk maken of je met een echte persoon te maken hebt of met een oplichter.

Tinder aangeklaagd voor privacyschendingen Dat privacy op datingapps niet altijd gewaarborgd is, bewijst de rechtszaak van Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) tegen Tinder. Het bedrijf achter de app zou gevoelige gebruikersdata – zoals seksuele voorkeur, locatie en privégesprekken – delen met adverteerders zonder hiervoor op de juiste manier toestemming te krijgen. Dat is niet alleen onethisch, maar ook in strijd met de wet. TBYP wil met deze rechtszaak Tinder laten stoppen met de schendingen en wil dat Tinder een schadevergoeding aan de gebruikers betaalt – de stichting roept gebruikers daarom op om zich, volledig gratis en risicoloos, aan te melden voor de claim. Je vindt op de website van TBYP ook een uitgebreide FAQ over de zaak.