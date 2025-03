Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Flinke bonus én hogere rente: zo haal je je spaardoelen nog sneller

De spaarrentes in Europa blijven dalen, waardoor steeds meer mensen zoeken naar manieren om hun spaargeld optimaal te benutten. Vooral spaardeposito’s – spaarproducten waar je geld een tijdje vaststaat – met langere looptijden winnen aan populariteit. Dat komt omdat ze vaak hogere rentes bieden en zekerheid van een vaste rente geven.

Spaarrente blijft dalen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente opnieuw verlaagd naar 2,50%, terwijl deze in juni 2024 nog op 4,00% stond. Dit betekent dat banken hun spaarrentes verder kunnen verlagen, waardoor sparen je minder oplevert.



Om toch meer rendement uit hun spaargeld te halen, kijken veel Nederlanders naar spaarrekeningen in andere Europese landen. Daar zijn vaak hogere rentes die beschikbaar zijn onder dezelfde beschermende voorwaarden als in Nederland. Eigenlijk is er geen enkele reden te verzinnen om je geld níet op zo’n rekening te zetten!

Sparen in Europa

In veel Europese landen liggen de spaarrentes hoger. Binnen de EU is afgesproken dat al deze depositogarantiestelsels een gelijkwaardige bescherming bieden. Waar je ook spaart en bij welke bank je ook zit, het geld op je rekeningen is automatisch beschermd tot 100.000 euro per rekeninghouder per bank, of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta. Mocht een bank in financiële problemen komen, dan wordt het geld binnen 7 werkdagen terugbetaald, zonder dat je zelf iets hoeft te regelen.

Slim sparen: combineer verschillende rekeningen

Om het meeste uit je spaargeld te halen, is een slimme verdeling belangrijk. Zo kun je je geld bijvoorbeeld in drieën opsplitsen:



• Een betaalrekening: voor dagelijkse uitgaven.

• Een vrij opneembare spaarrekening: voor onverwachte kosten en korte termijn spaardoelen.

• En een termijndeposito: voor geld dat je langere tijd kunt missen en tegen een vaste (hogere) rente kunt vastzetten.

Deposito sparen: hogere rente

Deposito sparen wint aan populariteit. Termijndeposito’s bieden stabiliteit, omdat de rente gedurende de gehele looptijd vaststaat. Stel dat je je geld voor een jaar vastzet, dan profiteer jij in ieder geval een jaar lang van die hogere rente, ook al is die intussen bij andere rekeningen verlaagd. Je weet zodoende vooraf precies hoeveel rendement je aan het einde van de looptijd op je spaargeld behaalt.



De rente op deposito’s ligt vaak hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen. Banken kunnen door dit type sparen beter plannen en belonen spaarders daarom met een aantrekkelijke rente.



Bij Raisin – het platform waarmee je toegang krijgt tot deposito’s en spaarrekeningen van banken uit de hele EU – kies je zelf een looptijd die past bij je financiële situatie. Deposito’s zijn beschikbaar vanaf 1 maand tot 10 jaar, met rentes tot 3,40% per jaar.

Slim en eenvoudig sparen via Raisin

Bij Raisin kun je binnen 10 minuten een account aanmaken en toegang krijgen tot spaarproducten bij meer dan 40 banken in 16 Europese landen. Je kunt je geld eenvoudig spreiden over meerdere banken en opent al een spaarrekening vanaf €1. Alle partnerbanken nemen verplicht deel aan hun nationale depositogarantiestelsels dat je banktegoeden tot 100.000 euro per bank, per rekeninghouder (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta) beschermt.

200 euro bonus én hogere rente!

Er geldt momenteel een tijdelijke actie. Nieuwe klanten van Raisin kunnen profiteren van een welkomstbonus tot €200 bij opening van hun eerste deposito of spaarrekening! Lees de voorwaarden hier.



De genoemde rentes gelden op 25-03-2025, rentes onder voorbehoud van wijzigingen.