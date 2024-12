Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Essentieel voor (startende) ondernemers: een zakelijke rekening

Het aantal ondernemers in Nederland, met name zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), blijft elk jaar toenemen. Steeds meer mensen kiezen ervoor om de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te zetten, of het nu gaat om een fulltime carrière of als aanvulling op een baan in loondienst. Bij het opzetten van een eigen bedrijf komt veel kijken.

Hieronder lees je meer over een van de eerste stappen die vaak over het hoofd wordt gezien, het openen van een zakelijke rekening.

Voordelen van een zakelijke rekening

Een zakelijke rekening openen biedt verschillende voordelen voor ondernemers. Ten eerste zorgt het voor een duidelijk overzicht van je financiën. Door je privé- en zakelijke geldstromen gescheiden te houden, voorkom je verwarring en kun je gemakkelijk zien wat er in- en uitgaat in je bedrijf. Dit is niet alleen handig voor jezelf, maar ook essentieel voor de administratie en belastingaangifte. Daarnaast komt een zakelijke rekening professioneel over. Klanten en leveranciers zien dat je serieus bezig bent met je onderneming wanneer je betalingen doet en ontvangt via een zakelijke rekening, in plaats van een privérekening.

Een ander groot voordeel is dat de meeste banken zakelijke betaalpakketten aanbieden met handige tools en diensten. Denk aan boekhoudkoppelingen, betaalverzoeken, en financiële overzichten die specifiek zijn afgestemd op ondernemers. Bovendien zijn de kosten van een zakelijke rekening vaak lager dan je misschien zou denken. Tegenwoordig kun je al voor een paar euro per maand een zakelijke rekening openen. Er zijn zelfs banken die speciale (voordelige) pakketten aanbieden voor startende ondernemers.

Een aparte zakelijke rekening is een van de pijlers van een financieel gezond bedrijf. In het eerder verschenen artikel ‘Een goede financiële basis voor startups’ vind je nog meer handige tips hiervoor.

Waar let je op bij het kiezen van een zakelijke rekening?

Bij het kiezen van een zakelijke rekening is het belangrijk om rekening te houden met een aantal factoren. Allereerst de kosten: de meeste banken hanteren maandelijkse kosten voor een zakelijke rekening, maar de tarieven en inbegrepen diensten kunnen verschillen. Vergelijk de pakketten van verschillende aanbieders en let op wat er in het basispakket zit.

Daarnaast is het handig om te kijken naar de extra diensten die de bank aanbiedt. Hebben ze bijvoorbeeld een koppeling met jouw boekhoudsoftware? Bieden ze zakelijke creditcards aan? En hoe zit het met de mogelijkheid tot financieringen of leningen als je bedrijf groeit?

Tot slot is ook de klantenservice belangrijk. Je wilt zeker weten dat je, wanneer nodig, snel en professioneel geholpen wordt. Sommige banken hebben speciale afdelingen voor zakelijke klanten, wat een voordeel kan zijn als je vragen hebt over bedrijfsgerelateerde bankzaken.

Stappenplan voor het openen van een zakelijke rekening

Het openen van een zakelijke rekening is tot slot vaak eenvoudig en kan bij veel banken zelfs volledig online geregeld worden. Volg dit stappenplan om snel van start te gaan:

Kies een bank: Vergelijk de verschillende banken en hun zakelijke pakketten, zoals hierboven beschreven, en kies een bank die past bij jouw behoeften.

Verzamel de benodigde documenten: Zorg dat je de juiste documenten bij de hand hebt. Meestal vragen banken om een geldig identiteitsbewijs, een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK), en soms een ondernemingsplan, afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt.

Aanvraag indienen: Via de website van de gekozen bank kun je een aanvraag voor een zakelijke rekening indienen. Dit proces duurt vaak maar enkele minuten.

Identiteitscontrole: Bij veel banken volgt er een controle waarbij je jezelf moet identificeren. Dit kan online via een video-identificatie of in een bankfiliaal.

Zodra je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je je zakelijke rekeningnummer en kun je direct beginnen met bankieren!

In samenwerking met Knab

Reacties