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Huizenprijzen stijgen door: koopwoning ruim 4000 euro duurder in oktober

Wie een huis wil kopen, is nog altijd veel geld kwijt. Bestaande koopwoningen waren in oktober gemiddeld 2,9 procent duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs kwam voor het eerst in deze reeks cijfers uit boven de 508.000 euro. Toch is er ook een ontwikkeling die opvalt: de huizenprijzen stijgen nog steeds, maar een stuk minder hard dan vorig jaar.

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Eerder schreven we al over de ontwikkelingen op de woningmarkt en de veranderende huizenprijzen. Nu blijkt dat er in oktober ook minder woningen zijn verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal transacties daalde met bijna 7 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Gemiddelde verkoopprijs boven de 508.000 euro

Voor een bestaande koopwoning werd in oktober gemiddeld 508.793 euro betaald. Dat is ruim 4000 euro meer dan in september, toen de gemiddelde verkoopprijs op 504.658 euro lag.

De gemiddelde verkoopprijs zegt overigens niet precies hoeveel woningen duurder zijn geworden. Voor de berekening van de prijsontwikkeling kijken het CBS en het Kadaster naar een prijsindex. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen woningen, zoals de grootte en kwaliteit. Zo wordt voorkomen dat de cijfers een vertekend beeld geven doordat er in een bepaalde maand bijvoorbeeld meer grote of juist kleinere woningen zijn verkocht.

Huizenprijzen stijgen minder hard dan vorig jaar

Hoewel woningen nog altijd duurder worden, is het tempo van de prijsstijging flink afgenomen. In oktober vorig jaar lagen de huizenprijzen nog 6,6 procent hoger dan een jaar eerder. Begin dit jaar was dat 5,4 procent. Inmiddels is de jaarlijkse stijging teruggelopen tot 2,9 procent.

Dat betekent niet dat koopwoningen goedkoper worden. De prijzen lopen nog steeds op, alleen minder snel. De afzwakking is al langer zichtbaar: sinds november 2024 neemt de jaarlijkse prijsstijging bijna onafgebroken af. Toch zijn woningen inmiddels wel een stuk duurder dan tijdens de vorige piek. Die lag in juli 2022. In oktober lagen de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 17,9 procent hoger dan toen.

Minder woningen verkocht in oktober

Naast de prijsontwikkeling valt ook het aantal woningverkopen op. Het Kadaster registreerde in oktober 20.376 verkochte woningen. Dat zijn er 6,7 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Over de eerste tien maanden van 2026 werden in totaal 196.787 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is bijna 2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De cijfers laten daarmee zien dat de woningmarkt nog altijd in beweging is. De prijzen blijven stijgen, maar minder hard dan voorheen. En hoewel er over het hele jaar tot nu toe meer woningen zijn verkocht, nam het aantal verkopen in oktober juist af. De huizen worden dus duurder, maar wisselen minder vaak van eigenaar.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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