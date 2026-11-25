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Alleen een huis kopen? Starter heeft 193.500 euro spaargeld nodig, stel komt weg met 6000 euro

Een gemiddeld appartement kopen? Een alleenstaande starter heeft daarvoor 193.500 euro spaargeld nodig, terwijl een stel met twee gemiddelde inkomens aan 6000 euro genoeg heeft. Dat enorme verschil blijkt uit een berekening van Hypotheek.nl op basis van recente woningmarktcijfers van de NVM en inkomensgegevens van de FNV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

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Dat een stel minder eigen spaargeld nodig heeft dan een alleenstaande, is logisch. Maar het gat tussen de twee bedragen, daar is bijna niet tegenop te sparen. Deze berekening is gemaakt voor een koopappartement, dat in kwartaal 3 van 2026 gemiddeld 404.000 euro kostte.

In de video boven dit artikel zie je wat de gemiddelde prijs van een koopwoning was in oktober 2026.

Een alleenstaande heeft 193.500 euro nodig, een stel slechts 6000 euro

Volgens cijfers van de FNV en het CBS verdient een werknemer in de startersleeftijd (ouder dan 25 jaar) gemiddeld rond de 48.000 euro bruto per jaar. Als we kijken naar stellen, hebben zij dus een gezamenlijk inkomen van 96.000 euro. Zij kunnen daarmee een hypotheek van 445.000 euro afsluiten en de volledige koopsom van een gemiddeld appartement financieren. Alleen de kosten koper betalen ze dan uit eigen zak.

Voor singles ziet de markt – en zien de mogelijkheden – er heel anders uit. Met slechts één inkomen van 48.000 euro per jaar is de maximale hypotheek zo’n 216.000 euro. Om de koopsom te bereiken is 188.000 euro aan eigen geld nodig. Tel daar 5500 euro kosten koper bij op en je eindigt op een benodigd bedrag van 193.500, berekende Hypotheek.nl.

Met 48.000 euro inkomen kan een single ongeveer 216.000 euro lenen

In de praktijk is het verschil tussen singles en stellen dagelijks te zien, weet hypotheekexpert Wesley van den Ham. “Voor stellen met twee prima inkomens is een gemiddeld appartement vaak nog haalbaar zonder tienduizenden euro’s op de spaarrekening. Voor singles is datzelfde appartement op basis van alleen hun inkomen soms onbereikbaar. Dat geldt zeker in de duurdere regio’s, met name in de Randstad. Alleenstaande starters met een gemiddeld inkomen zijn daarom vaak aangewezen op kleinere studio’s, goedkopere regio’s buiten de Randstad of financiële hulp van ouders.”

Dat betekent echter niet dat het voor singles onmogelijk is om een huis te kopen. Een starterslening kan in veel gevallen extra ruimte bieden. In meerdere gemeenten kunnen starters onder bepaalde voorwaarden tienduizenden euro’s extra lenen, bovenop de maximale hypotheek. De eerste drie jaar betaal je geen maandlasten over de starterslening; daarna ligt de rente relatief laag.

Startersvrijstelling: zo bespaar je ruim 8000 euro overdrachtsbelasting

Een meevaller voor starters is de startersvrijstelling. Als de kopers jonger zijn dan 35 jaar en nooit eerder een huis kochten, hoeven zij de overdrachtsbelasting niet te betalen. In 2026 is dat 2 procent van de koopsom van een woning tot 555.000 euro. In 2027 ligt de grens op een koopsom van 615.000 euro. In bovengenoemd scenario (koopsom 404.000 euro) scheelt dat ruim 8000 euro aan eigen inbreng.

🏡 Hoe zit het met een rijtjeshuis in de Randstad? Bovenstaand voorbeeld gaat om een gemiddeld koopappartement, maar een gemiddeld rijtjeshuis in de Randstad schetst een heel ander beeld. Een gemiddelde bestaande woning kostte in oktober gemiddeld 503.000 euro. Een startend stel met twee gemiddelde inkomens komt dan 66.000 euro tekort. Inclusief kosten koper hebben zij 72.500 euro spaargeld nodig. Voor een alleenstaande starter met een gemiddeld inkomen is zo’n huis uit zicht verdwenen.

Energielabel A of B kan 10.000 euro extra hypotheek opleveren

Als een huis of appartement een beter energielabel heeft, is de leenruimte ook groter. Een woning met label A of B biedt in 2026 10.000 euro extra leenruimte; label A+++ verhoogt de maximale hypotheek met 25.000 euro.

“Laat je niet direct ontmoedigen door gemiddelde landelijke bedragen”, adviseert Van den Ham. “Per gemeente en per energielabel verschilt het enorm wat iemand kan lenen en wat een starterswoning kost. Een goede berekening van iemands mogelijkheden op de woningmarkt blijft dan ook maatwerk.”

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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