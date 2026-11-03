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CBS: 22.000 huurwoningen minder, terwijl koopaanbod groeit – vooral deze woningzoekers zitten klem

22.000 huurwoningen minder, maar wel meer huizen voor kopers. Volgens het CBS krimpt de private huursector, terwijl het kabinet nieuwe maatregelen voorbereidt. Vooral woningzoekers die tussen sociale huur en een koopwoning vallen, raken in de knel.

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Verhuurders zetten hun woningen vaker te koop, waardoor het aanbod voor huurders verder onder druk komt te staan.

Waarom particuliere verhuurders hun woningen verkopen

Het verkopen van huurwoningen wordt ook wel uitponden genoemd. Vooral particuliere verhuurders besluiten hun woningen te verkopen. Dat komt onder meer door hogere belastingen, stijgende kosten en nieuwe regels voor huurprijzen. Voor sommige verhuurders levert verhuren daardoor te weinig op.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de private huurvoorraad in 2025 met 22.000 woningen afnam. Een jaar eerder nam de voorraad nog met 3000 woningen af. Vooral particuliere verhuurders verkochten hun bezit: zij hadden aan het einde van het jaar 37.000 huurwoningen minder. Hun voorraad kwam daarmee uit op 492.000 woningen.

22.000 huurwoningen minder: wie profiteert van de verkoop?

De woningen die worden verkocht, verdwijnen niet van de woningmarkt. Ze komen alleen beschikbaar voor mensen die een huis willen kopen. Dat kan goed nieuws zijn voor starters, die vaak op zoek zijn naar een kleinere en goedkopere woning.

Maar voor mensen die geen hypotheek kunnen krijgen of liever huren, verandert er weinig. Zij kunnen niet profiteren van het extra aanbod aan koopwoningen en moeten op zoek naar een huurwoning, die er steeds minder is.

Opvallend is dat de huurwoningen die worden verkocht gemiddeld duurder zijn dan de woningen die in de verhuur blijven. Ook gaat het vaker om grotere en nieuwere eengezinswoningen. Daardoor verdwijnen juist woningen die voor sommige huurders aantrekkelijk kunnen zijn.

Waarom juist woningzoekers in de middenhuur klem zitten

Vooral de middenhuur staat onder druk. Dat zijn huurwoningen die te duur zijn voor sociale huur, maar voor veel huishoudens nog wel betaalbaar zouden moeten zijn.

De Wet betaalbare huur moest ervoor zorgen dat meer woningen betaalbaar blijven. Sinds de invoering gelden voor meer huurwoningen maximale huurprijzen. Maar die regels maken verhuren voor sommige verhuurders minder aantrekkelijk. Zij besluiten daarom hun woningen te verkopen.

Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan erkent in antwoorden op Kamervragen van Tweede Kamerlid Tom Russcher (FVD) dat de verkoop van huurwoningen gevolgen heeft voor het aanbod van middenhuur. Het kabinet wil daarom het investeringsklimaat verbeteren en de Wet betaalbare huur vanaf 1 januari 2027 aanpassen. Uiterlijk 1 juli 2027 volgt een evaluatie van de wet.

Geen sociale huur en geen hypotheek: welke opties blijven over?

Voor woningzoekenden blijft het lastig om een betaalbare woning te vinden. Sociale huur is voor veel mensen niet toegankelijk vanwege inkomensgrenzen en lange wachtlijsten. De vrije sector is voor anderen juist te duur. Ook het aanbod aan middenhuurwoningen neemt af. Volgens minister Boekholt-O’Sullivan bestaat er bovendien geen landelijk overzicht van het aantal aangeboden middenhuurwoningen.

De verkoop van huurwoningen helpt dus een deel van de woningzoekenden, maar maakt het voor anderen juist moeilijker. Wie geen woning kan kopen en niet in aanmerking komt voor sociale huur, heeft steeds minder mogelijkheden. Meer koopwoningen betekent niet automatisch dat iedereen makkelijker een huis vindt. Voor huurders wordt de zoektocht juist steeds lastiger.

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