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Leo de Haas (Blik op de Weg) verkoopt woonboerderij voor 998.000 euro: mét eigen park en studio

Leo de Haas, jarenlang het gezicht van Blik op de Weg, verkoopt zijn woonboerderij in Overijssel. Voor 998.000 euro krijg je bijna 500 vierkante meter woonruimte, een enorm perceel én een geluidsdichte studio. Kijk binnen.

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Kost je bijna een miljoen, maar daar krijg je wel een perceel van 14.220 vierkante meter voor. Ja, precies, je eigen ‘park’. En dat in Radewijk. Of voor de niet-kenners: een dorp in Overijssel.

Leo de Haas wil documentaire over Blik op de Weg maken

Was jij een trouwe fan van Blik op de Weg? Dan moet de naam Leo de Haas wel een belletje doen rinkelen, aangezien hij het programma bedacht én jarenlang heeft gepresenteerd. In 2012 nam Frits Sissing het stokje over, maar De Haas heeft het programma nog niet losgelaten.

De oud-presentator wil een documentaire maken over Blik op de weg 10 jaar later, met als titel Het loopt altijd anders. Hij is om die reden eind maart dan ook een crowdfunding gestart, waarvan de teller inmiddels op ruim 45.000 euro staat. Wie weet levert de verkoop van de woonboerderij nog een fijne spaarpot op, om het bedrag voor de documentaire mee aan te vullen. Kan toch niet anders, met een inpandige schuur van 226 vierkante meter, een geluidsdichte studio en een eigen ‘park’?

Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs

Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs

Woonboerderij van Leo de Haas: bijna 500 m² woonruimte en 14.220 m² grond

Oké, een miljoen euro ligt misschien niet in je sokkenla. Maar je krijgt er hier in Overijssel wel bijna 500 vierkante meter aan woonoppervlakte voor. En dat is nog exclusief de inpandige schuur. Plek zat dus, en dat leent zich volgens de makelaar voor het vervullen van vele dromen. Of zoals de verkooptekst luidt: ‘Een kantoor/praktijk-aan-huis, B&B, inwonende ouder(s), het houden van dieren, atelier of zelfs een muziekstudio.’ Die geluidsdichte ruimte is al aanwezig en kan wellicht ook gebruikt worden als schreeuwruimte, al zal je op deze groene plek weinig stress ervaren.

Natuurlijk mag je hier óók wonen zonder hobby’s. De woonboerderij, nieuw gebouwd in 2004, telt vier slaapkamers, waarvan één over een ‘walk-in-closet’ beschikt. Het kleinste hokje van het huis heeft een urinoir, en in het ligbad kun je bijkomen van de dag. Wel heeft het hier en daar nog een kleurtje nodig, want tot nu toe tref je vooral dezelfde groentint op de muren. Scheelt, Duitsland is dichtbij. Heb je na de renovatie geen cent te makken, dan doe je gewoon boodschappen over de grens.

Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs

Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs Lamberink Makelaars & Adviseurs Foto: Lamberink Makelaars & Adviseurs

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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