Deel dit artikel: Share App Mail Pin

CBS: 1 op de 5 starters in corporatiewoning is statushouder, maar totaal ligt aandeel veel lager

Steeds meer starters in corporatiewoningen zijn huishoudens met een statushouder, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. In 2024 ging het om 21 procent, tegenover 9 procent in 2018. Toch kregen zij slechts 8 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

In totaal kwamen er in 2024 zo’n 162.000 corporatiewoningen vrij. Daarvan werden ruim 13.000 woningen toegewezen aan huishoudens waarin minstens één statushouder woont. Dat is ongeveer evenveel als een jaar eerder.

CBS: aandeel statushouders onder starters stijgt van 9 naar 21 procent

Vooral onder starters op de woningmarkt is het aandeel huishoudens met een statushouder de afgelopen jaren toegenomen. In 2018 ging het nog om 9 procent van de starters die een vrijgekomen corporatiewoning betrokken. In 2024 was dat gestegen naar 21 procent, oftewel ongeveer 8800 huishoudens.

Dat betekent overigens niet dat één op de vijf van alle vrijgekomen sociale huurwoningen naar statushouders gaat. Het percentage van 21 procent heeft uitsluitend betrekking op starters. Als alle nieuwe bewoners van vrijgekomen corporatiewoningen worden meegeteld, gaat het om ongeveer 8 procent.

Een statushouder is iemand die na een asielprocedure een verblijfsvergunning heeft gekregen en in Nederland mag blijven.

Waarom komt bij slechts 16 procent van huishoudens met een statushouder een woning vrij?

Het CBS ziet ook een duidelijk verschil tussen huishoudens met en zonder statushouder die naar een corporatiewoning verhuizen.

Van de huishoudens met een statushouder die in 2024 zo’n woning betrokken, was bijna 67 procent starter op de woningmarkt. In 2018 lag dat aandeel nog op 39 procent.

Daarnaast laten statushouders bij een verhuizing minder vaak een zelfstandige woning achter. Bij ongeveer 16 procent van de verhuisde huishoudens met een statushouder kwam een andere woning vrij. Onder huishoudens zonder statushouder was dat bij ruim de helft het geval.

Dat verschil is relevant voor de woningmarkt. Wanneer iemand vanuit een bestaande woning verhuist, komt die woning mogelijk beschikbaar voor een volgende bewoner. Bij starters is dat doorgaans niet het geval.

8500 alleenstaande statushouders betrokken in 2024 een corporatiewoning

De meeste huishoudens die in 2024 naar een vrijgekomen corporatiewoning verhuisden, bestonden uit één persoon. Dat gold voor ruim twee derde van alle verhuisde huishoudens.

Onder deze alleenstaanden bevonden zich ongeveer 8500 statushouders. Daarmee steeg hun aandeel van 7 procent in 2023 naar 8 procent in 2024.

Bij stellen met kinderen was juist een lichte daling zichtbaar. Van deze huishoudens had 21 procent minstens één gezinslid met een verblijfsstatus, tegenover 23 procent een jaar eerder.

Flevoland: ruim 12 procent van vrijgekomen corporatiewoningen naar huishoudens met statushouder

Hoeveel vrijgekomen corporatiewoningen naar huishoudens met een statushouder gaan, verschilt behoorlijk per regio.

Flevoland voert de lijst aan. Daar ging in 2024 ruim 12 procent van de vrijgekomen corporatiewoningen naar huishoudens met een statushouder. Ook in Het Gooi en Vechtstreek (11,4 procent) en Utrecht (10 procent) lag het aandeel relatief hoog.

In Delfzijl en omgeving was het aandeel volgens de CBS-cijfers minder dan 1 procent. Ook in Delft en Westland (4,4 procent) en Zeeuws-Vlaanderen (4,7 procent) lag het percentage relatief laag.

Slechts 2,4 procent van corporatiewoningen bewoond door huishouden met statushouder

Hoewel het aandeel huishoudens met een statushouder onder starters groeit, vormen deze huishoudens een klein deel van alle bewoners van corporatiewoningen.

Nederland telde eind 2024 ongeveer 2,2 miljoen corporatiewoningen. In ruim 48.000 daarvan woonde een huishouden met minstens één statushouder. Dat komt neer op 2,4 procent, oftewel ongeveer één op de veertig woningen.

Wanneer ook voormalige statushouders worden meegeteld die sinds 1999 een verblijfsvergunning kregen en inmiddels Nederlander zijn geworden, ligt dat aandeel hoger. In bijna 177.000 corporatiewoningen, ongeveer 8,1 procent van het totaal, woonde minstens één huidige of voormalige statushouder.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties