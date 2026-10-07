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Meer starters hebben de extra starterslening nodig voor eerste huis: Kadaster ziet verdubbeling gebruik

Een eerste huis kopen klinkt simpel: je zoekt iets leuks, brengt een bod uit en regelt een hypotheek. In de praktijk ligt dat voor starters een stuk ingewikkelder. Steeds vaker is de gewone hypotheek namelijk niet genoeg en is een extra lening nodig om het huis te kunnen betalen.

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In de eerste helft van 2026 gebruikte 8,3 procent van de starters die een hypotheek afsloten ook een starterslening. In 2021 was dat nog 3,2 procent. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Kadaster.

Starterslening is een extra zetje

Een starterslening is een aanvullende lening voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Het bedrag komt bovenop de gewone hypotheek en kan het verschil overbruggen tussen wat iemand bij de bank kan lenen en wat de woning kost.

„De maximale reguliere hypotheek is niet altijd voldoende om een passende woning te kunnen kopen. Een starterslening kan dat financieringsgat gedeeltelijk overbruggen”, zegt hypotheekadviseur Martine van Wieringen van coöperatie Univé.

De regeling wordt via gemeenten aangeboden. Inmiddels bieden meer dan 300 van de 342 gemeenten een starterslening aan. Hoeveel iemand kan lenen, verschilt per gemeente. In de eerste helft van dit jaar lag het gemiddelde bedrag rond de 37.000 euro. Voor een starter kan zo’n bedrag het verschil maken tussen nog langer zoeken en daadwerkelijk een bod kunnen uitbrengen.

Vooral jonge starters vragen om een starterslening

Dat de regeling vaker wordt gebruikt, is vooral onder jonge starters te zien. Van de starters onder de 25 jaar had 15,2 procent in de eerste helft van 2026 ook een starterslening. Bij starters tussen de 25 en 35 jaar ging het om 8,6 procent.

Volgens Van Wieringen betekent dat niet dat een starterslening voor iedereen de oplossing is. „De starterslening kan voor een starter echt het verschil maken. Zeker wanneer het inkomen op zichzelf voldoende is om de maandlasten te dragen, maar de maximale hypotheek net tekortschiet om een woning te kunnen kopen.” De lening kan dus helpen om een woning binnen bereik te krijgen, maar verandert niets aan de prijs van die woning.

Het onderliggende probleem blijft

Dat steeds meer starters een extra lening nodig hebben, laat volgens Van Wieringen dan ook vooral zien hoe lastig de woningmarkt voor deze groep is. „De lening overbrugt het financieringsgat, maar lost het betaalbaarheidsprobleem niet op.” Eerder bleek al dat starters in steeds meer gemeenten een hogere hypotheek afsluiten dan doorstromers.

Bovendien kan niet iedere starter zomaar gebruikmaken van de regeling. Niet iedere gemeente biedt een starterslening aan en het beschikbare budget kan opraken. Ook moet de totale financiering passen bij de persoonlijke financiële situatie.

Toch verwacht Van Wieringen dat de vraag voorlopig blijft bestaan. Zolang starters met hun maximale hypotheek regelmatig net tekortkomen, kan een aanvullende lening een manier zijn om tóch een eerste woning te kopen. En misschien is dat precies het verschil tussen een woning bekijken op Funda en er daadwerkelijk de sleutel van krijgen. Maar uiteindelijk geldt: een huis kunnen kopen is één ding, het daarna ook financieel kunnen blijven betalen is minstens zo belangrijk.

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