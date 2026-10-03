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Meer woningen te bezichtigen tijdens Open Huizen Dag

Woningzoekenden kunnen zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur op meer locaties terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9000 eind maart. Daarmee is de ontwikkeling terug te zien dat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door het verkopen van huurwoningen.

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In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. Daarmee doet met 14 procent een kleiner percentage mee dan de ongeveer 19 procent van een halfjaar geleden. NVM durft geen voorspelling te doen over het aantal bezoekers, maar hoopt dat dit mee zou stijgen met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. In maart waren er 52.000 bezoekers, duidelijk meer dan de 45.000 van oktober vorig jaar, toen het slecht weer was. Deze editie verloopt droog.

Het aantal beschikbare koopwoningen stijgt nog altijd door de eerder ingezette verkoopgolf van huurwoningen, die werd veroorzaakt door ongunstigere belastingregels voor verhuurders. Daarnaast daalt de vraag door de gestegen hypotheekrente, waardoor kopers minder kunnen lenen. Voor de komende maanden verwachten banken ING en ABN AMRO beperkte stijgingen van de huizenprijzen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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