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Niet logeren, máár wonen in het pension van de Meilandjes: voor 9 ton is de helft van jou

Eerder kon je er enkel overnachten en ontving je de hard- of zachtgekookte eitjes van de familie Meiland zelf. Boeken kan nog steeds, maar je kunt het pension ook ‘gewoon’ kopen. Nou ja, de helft ervan dan.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Het kost je ruim 9 ton, maar dan ‘krijg’ je daar wel de helft van het oorspronkelijke pension van. Inderdaad, het bedrijf in Noordwijk wordt opgesplitst in twee twee-onder-een-kap-woningen.

Code Rosé van de Meilandjes

Dat de woningen volledig gerestaureerd zijn, hebben we op televisie kunnen volgen. In 2023 ging de hele familie Meiland aan de slag met het verbouwen van Code Rosé. De ruimtes ademen dan ook kleur, velvet en hotelchic. Natuurlijk, het pension is ingericht op het ontvangen van gasten. Een bar in je woonkamer is misschien niet jouw eerste keuze, dus daar moet je misschien nog even de handen voor uit de mouwen steken. Maar de slaapkamers? Instapklaar, wat ons betreft.

Aan sfeer ontbreekt het hier in ieder geval niet en dat is dan ook niet moeilijk met al die verschillende hoekjes in de woning. Het erkertje met eetbank en uitzicht op de toeristen in Noordwijk? Niks meer aan doen. Er is niks leukers dan de hele dag mensen kijken met een cappuccino in je hand. Al zal er misschien ook nog wat gewerkt moeten worden, met een hypotheek van negen ton.

Damen Makelaars Damen Makelaars Damen Makelaars

Damen Makelaars Damen Makelaars Damen Makelaars

Wat krijg je voor 929.500 euro?

Het gaat hier om de linkerhelft van het pension (wanneer je voor de woningen staat), die maar liefst 170 vierkante meter woonoppervlakte telt. Zes slaapkamers, vier badkamers én een eigen parkeerplek, op slechts 7 minuten lopen van de boulevard. Ja, inderdaad. Al dat zand van het strand was je er gemakkelijk af in een van je vier (!) badkamers. Geen geruzie over wie er als eerste mag douchen.

De villa stamt uit 1907, vandaar de knusse nisjes, waaronder de woonkamer met erker. De villa heeft bovendien een balkon en een kelder. Ook wordt er uiteindelijk een tuin aangelegd (lees: opgedeeld). De De keuken? Die is er nog niet. Hoe die eruit komt te zien, ligt volledig in jouw handen. Inclusief de kosten. Hoe en door wie de woningen uiteindelijk worden gescheiden, staat allemaal vast op papier. De woningprijs is dan ook inclusief de aanneemsom. Want laten we wel eerlijk blijven: een flinke, geluidsdichte muur tussen de woning van jou en die van je buren zorgt voor lieve vrede in de buurt.

Damen Makelaars (AI)

Damen Makelaars (AI)

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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