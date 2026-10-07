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Analyse: vrije huur stijgt naar 1914 euro, maar daarvoor is 5742 euro bruto inkomen nodig

Wie een woning wil huren in de vrije sector, moet opnieuw dieper in de buidel tasten. De huurprijzen zijn in het derde kwartaal van 2026 met ongeveer 2 procent gestegen ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Daarmee is de lichte prijsdaling uit het tweede kwartaal alweer tenietgedaan.

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Dat blijkt uit cijfers van woningplatforms Huurwoningen.nl en Pararius. In juli, augustus en september betaalden huurders gemiddeld 20,92 euro per vierkante meter. Voor een doorsnee woning in de vrije sector kwam de maandelijkse huur daarmee uit op 1914 euro.

Vrije huursector vanaf 1228,07 euro per maand

Niet alleen de huurprijs zelf vormt een flinke drempel. Verhuurders stellen vaak ook inkomenseisen aan nieuwe huurders. Volgens Pararius wordt doorgaans gevraagd om een bruto-inkomen van minstens drie keer de maandhuur.

Wie een gemiddelde vrijesectorwoning van 1914 euro wil huren, zou daardoor maandelijks 5742 euro bruto moeten verdienen.

Een woning valt in 2026 in de vrije sector bij een huurprijs vanaf 1228,07 euro per maand. Anders dan bij gereguleerde huurwoningen geldt in de vrije sector geen maximale huurprijs.

Ook op jaarbasis zijn huurders duurder uit. Vergeleken met het derde kwartaal van 2025 lagen de huurprijzen gemiddeld 4,4 procent hoger. Daarmee stegen de huren sterker dan zowel de inflatie als de prijzen van koopwoningen.

Aanbod goedkope vrijesectorwoningen krimpt met ruim 23 procent

Tegelijkertijd blijft het aanbod onder druk staan. In het derde kwartaal werden meer huurwoningen verhuurd dan er nieuw op de markt kwamen. Per saldo verdwenen daardoor ruim 1500 woningen uit het beschikbare huuraanbod.

Vooral aan de onderkant van de vrije sector wordt de spoeling dunner. Het aanbod van de goedkoopste vrijesectorwoningen lag ruim 23 procent lager dan een jaar eerder.

Die ontwikkeling hangt onder meer samen met verhuurders die hun woningen verkopen. Vastgoedinvesteerders hebben de afgelopen jaren veel huurhuizen van de hand gedaan, nadat wijzigingen in de wetgeving in 2024 het verhuren van woningen minder aantrekkelijk maakten.

Aanvankelijk ging het daarbij vooral om woningen in het middensegment. Volgens Pararius is de verkoop inmiddels steeds duidelijker zichtbaar bij duurdere huurhuizen. Van de voormalige huurwoningen die in het derde kwartaal van 2026 werden verkocht, had bijna een derde voorheen een huurprijs van meer dan 2000 euro per maand.

Voor woningzoekenden betekent dat een lastige combinatie: huren worden duurder, terwijl het aantal beschikbare woningen verder afneemt.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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