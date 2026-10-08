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Meer keuze woningzoekers door groter aanbod, huizenprijs daalt

Het aanbod van bestaande woningen op de krappe huizenmarkt is in het afgelopen kwartaal verder gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Daardoor kregen woningzoekers iets meer keuze en in sommige gevallen meer ruimte om te onderhandelen. De gemiddelde verkoopprijs is wat gezakt, na de recordhoogte in het tweede kwartaal.

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Kopers moesten in het afgelopen kwartaal gemiddeld 503.430 euro neerleggen voor een bestaande woning. Dat is 1,3 procent minder dan in het tweede kwartaal, maar wel 1,8 procent meer dan het derde kwartaal van vorig jaar. Het grotere aanbod, de hogere rente en onzekerheid onder kopers remden de prijsontwikkeling, aldus de NVM.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de prijzen zijn gezakt, dat gebeurde in het eerste kwartaal ook al. „Het is echter niet zo dat woningen constant meer of minder waard worden”, stelt de NVM. De schommelingen worden volgens de organisatie veroorzaakt door een seizoenseffect. In een tweede kwartaal worden vaak grotere en duurdere woningen verkocht, een kwartaal later juist iets kleinere en goedkopere woningen.

Aanbod

Het aantal te koop staande huizen steeg in het derde kwartaal met 6 procent naar 39.000 vergeleken met de drie maanden daarvoor. Dat is bijna een kwart meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De laatste keer dat het aanbod rond de 40.000 woningen lag was volgens de makelaarsvereniging in 2019.

De groei van het aanbod komt volgens de NVM met name doordat veel huizen te koop werden gezet. Vooral appartementen werden vaker in de verkoop gedaan, mede doordat verhuurders nog altijd voormalige huurhuizen van de hand deden.

Verkopen

De verkopen bleven ongeveer gelijk vergeleken met een jaar geleden. Makelaars die zijn aangesloten bij de NVM verkochten afgelopen juli, augustus en september samen 41.700 huizen. Dat is 8 procent minder dan in de drie maanden daarvoor.

De huizenmarkt is volgens de NVM dan ook iets ruimer geworden, maar nog steeds krap. Kopers hadden wat meer tijd en hoefden minder vaak te overbieden. Voor bijna tweederde van de verkochte huizen werd meer betaald dan de vraagprijs, tegen ruim 70 procent een jaar geleden.

Verder meldt de NVM dat ook het aanbod van nieuwbouwwoningen is toegenomen. Aan het einde van het derde kwartaal stonden zo’n 21.500 nieuwe huizen te koop. Dat is ongeveer 17 procent meer dan een jaar geleden en het hoogste aantal sinds eind 2015. Een nieuwe woning kostte het afgelopen kwartaal gemiddeld 504.000 euro, iets minder dan in het tweede kwartaal.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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