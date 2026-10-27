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Een huis kopen met funderingsproblemen? Dit kan gevolgen hebben voor je hypotheek

Bij het kopen van een huis letten de meeste mensen op de locatie, de prijs, het energielabel en de staat van de keuken en badkamer. Maar er is nog iets waar je als koper steeds beter op moet letten: de fundering.

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Vanaf 2027 moeten geldverstrekkers bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) rekening houden met het risico op funderingsproblemen. Is dat risico hoog, dan kunnen de verwachte herstelkosten invloed hebben op hoeveel je kunt lenen.

Funderingsrisico krijgt een letter

Sinds 1 april 2026 staat het funderingsrisico duidelijker in het taxatierapport van woningen. en woning wordt daarbij ingedeeld in een risicoklasse van A tot en met E. A staat voor het laagste risico, E voor het hoogste. In het rapport kan ook een indicatie staan van de mogelijke herstelkosten. Bij een woning met risicoklasse D of E kan aanvullend funderingsonderzoek nodig zijn. Dat moet duidelijk maken hoe de fundering ervoor staat, welk herstel eventueel nodig is en wat dat ongeveer kost.

Een risicoklasse is overigens niet hetzelfde als een definitief oordeel over de fundering. De NVM waarschuwt dat de beschikbare gegevens niet altijd volledig of juist zijn. De inschatting is onder meer gebaseerd op de bodemopbouw, het bouwjaar en het bouwsysteem van de woning.

Wat betekent dat voor je hypotheek?

Dat is de belangrijkste verandering voor kopers. Vanaf 2027 krijgen funderingsrisico’s een vaste plek in de beoordeling van NHG-hypotheken. Bij een hoog risico moet de geldverstrekker rekening houden met de mogelijke kosten van herstel. Daardoor kan er minder financiële ruimte zijn voor de aankoop van de woning.

Dat betekent niet dat je bij risicoklasse D of E automatisch geen hypotheek kunt krijgen. De geldverstrekker beoordeelt uiteindelijk de aanvraag. Wel schrijft NHG voor dat het funderingsrisico moet worden meegewogen en dat bij een verhoogd risico zorgvuldig naar de financiële gevolgen moet worden gekeken.

Een funderingsprobleem kan flink in de papieren lopen

Dat de fundering een grotere rol krijgt, is niet zo vreemd. Fundamentherstel kan namelijk een flinke kostenpost zijn. En die rekening komt uiteindelijk bij de eigenaar van de woning terecht. Daarom vermeldt het taxatierapport niet alleen het risiconiveau, maar mogelijk ook een indicatie van de herstelkosten.

Is herstel op korte termijn nodig? Dan kan de geldverstrekker die kosten onder voorwaarden meenemen in een bouwdepot. Zijn problemen pas later te verwachten? Dan wordt gekeken of de koper die kosten in de toekomst zelf kan betalen.

Kijk dus naar de fundering voordat je een huis koopt

De nieuwe werkwijze betekent dat kopers de staat van de fundering al moeten onderzoeken voordat hun hypotheekaanvraag bijna rond is. Zie je in de verkoopinformatie een funderingsrisico staan? Kijk dan goed wat dat precies betekent voordat je de koop definitief maakt. Staat er niets over de fundering, dan adviseert de NVM om ernaar te vragen bij de verkopende makelaar.

Ook een financieringsvoorbehoud wordt hierdoor extra belangrijk. Blijkt uit de taxatie of uit aanvullend onderzoek dat er een serieus funderingsrisico is en pakt de financiering daardoor anders uit? Dan wil je niet vastzitten aan een koop die je niet meer kunt financieren.

Een funderingsprobleem zie je bovendien niet altijd aan de buitenkant. Juist daarom is het belangrijk om er vóór de aankoop naar te vragen en eventuele herstelkosten mee te nemen in je financiële plaatje. Een mooie keuken kun je vervangen, maar een fundering herstellen is een stuk ingewikkelder én duurder.

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